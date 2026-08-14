Više od 400 mladih i akademika okupilo se na Međunarodnom bošnjačkom samitu u Istanbulu

Međunarodni bošnjački samit mladih okupio je u Istanbulu više od 400 naučnika, profesora i studenata iz više od 12 zemalja, saopćio je Institut Univerziteta u Sarajevu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Samit je održan od 8. do 10. augusta, a među učesnicima su bili i predstavnici ovog instituta, kao i Instituta za jezik.

Organizator skupa bilo je Udruženje Türkiye Bosna Sandžak iz Istanbula, a jedan od glavnih ciljeva bio je povezivanje mladih Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Turske i drugih dijelova svijeta. Tokom trodnevnog programa razgovarano je o identitetu, historiji, kulturi, jeziku, obrazovanju i budućnosti bošnjačke zajednice.

U okviru programskog bloka „Naši korijeni – identitet, historija i jezik“ učestvovali su predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka.

Posebna pažnja posvećena je historiji Bosne i Bošnjaka, genocidu i drugim zločinima počinjenim tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kao i savremenim pojavama negiranja i historijskog revizionizma. Razgovarano je i o bosanskom jeziku, bošnjačkoj književnosti i značaju očuvanja kulturnog identiteta.

Samit je omogućio neposredne susrete predstavnika akademske zajednice, institucija i organizacija sa mladima koji žive u različitim dijelovima svijeta.

Iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava naglašavaju da je posebno važna bila prilika da se sa studentima i mladima razgovara o kulturi pamćenja, historiji Bosne i Hercegovine, jeziku, književnosti i pitanjima identiteta.

Učešće naučnika, kako navode, pokazalo je i značaj predstavljanja rezultata istraživanja izvan granica Bosne i Hercegovine, posebno generacijama koje odrastaju i obrazuju se u drugim državama.

Povezivanje naučnih saznanja, kulture pamćenja, bosanskog jezika i historijskog identiteta ocijenjeno je važnim za očuvanje veze novih generacija sa Bosnom i Hercegovinom, njenom historijom i kulturnim nasljeđem.