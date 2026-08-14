Gužve na cestama i granicama: Duge kolone na izlazu iz BiH, vozačima upućen poseban apel

Tokom ljetne sezone gužve na bosanskohercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi.

Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju).

Danas tokom dana (14.08.), kao i u noći sa petka na subotu (14/15.08.), uoči vjerskog praznika Velike Gospe, očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, a posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini-Kondžilu, Rami (Šćitu), Osovi i Širokom Brijegu. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu i obrate pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika, te da pokažu strpljenje i razumijevanje.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u R Hrvatsku). Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.