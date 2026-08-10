Duge kolone na izlazu iz BiH, na više graničnih prelaza pojačan saobraćaj

Duge kolone na izlazu iz BiH zabilježene su jutros na više graničnih prelaza, dok se na većini puteva u zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja, izuzev dionica na kojima su u toku radovi.

Kako je početak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na prilazima većim gradskim centrima. Dodatne gužve moguće su i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori zbog sezone godišnjih odmora.

Od ranih jutarnjih sati duže kolone formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška – Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Zupci pojačan saobraćaj i duge kolone zabilježeni su u oba smjera.

Duža zadržavanja prema Hrvatskoj

Na graničnim prelazima Doljani – Metković i Bijača – Nova Sela trenutno nema većih gužvi na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali su evidentirana duža zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, kao i izlaska iz te zemlje.

Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta.

Radovi usporavaju saobraćaj na više dionica

Zbog nastavka radova na izgradnji poddionice autoceste Nemila – Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila, pa su vozila preusmjerena na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1, zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica Lašva – Kakanj u dužini od šest kilometara. Saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se odvija dvosmjerno.

Radovi su aktuelni i na dionici Sarajevo zapad – Lepenica, gdje se vozila preusmjeravaju u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljeno je kretanje vozilima do 3,5 tone, dok je saobraćaj za teža vozila i dalje obustavljen.

Povremene obustave na Romaniji

Na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, saobraćaj preko Romanije i na usponu iz pravca Podromanije odvija se usporeno, uz povremene obustave.

Na magistralnom putu Crna Rijeka – Jajce, u mjestu Podmilačje, zbog radova se saobraća naizmjenično jednom trakom, saopćeno je iz Informativnog centra BiHAMK-a.