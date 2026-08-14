Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta 2026. godine, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta.

Univerzitet u Tuzli ranije je objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026/2027. godinu.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta

Kandidati će prijave za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli moći predati od 18. do 28. augusta 2026. godine.

Prijava se podnosi studentskoj službi fakulteta ili Akademije na koju se kandidat želi upisati, a dokumentacija se može dostaviti i preporučenom poštom. U prijavi je potrebno jasno navesti izabrani fakultet, Akademiju i studijski program.

Podaci o raspoloživim mjestima nakon prvog upisnog roka bit će dostupni na zvaničnoj stranici Univerziteta, internet stranicama fakulteta i Akademije, kao i na njihovim oglasnim pločama.

Kandidati bi prije prijave trebali provjeriti da li na željenom studijskom programu ima slobodnih mjesta i da li je za upis potrebno polagati prijemni ispit.

Na kojim fakultetima se polaže prijemni ispit?

Prijemni ispit u drugom upisnom roku polažu kandidati koji se prijavljuju na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike i Medicinski fakultet.

Prijemni ispit predviđen je i za studijski program Građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

Ispiti na ovim fakultetima bit će održani 31. augusta 2026. godine s početkom u 10 sati. Kandidati su dužni ponijeti važeći identifikacioni dokument s fotografijom, poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole.

Na studijskim programima na kojima nije predviđen prijemni ispit kandidati će biti rangirani na osnovu uspjeha ostvarenog tokom srednjoškolskog obrazovanja, ocjena iz predmeta značajnih za izabrani studij i rezultata eksterne mature ili drugog oblika završnog ispita.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli donosi poseban raspored na Akademiji

Kandidati koji se prijavljuju na Akademiju dramskih umjetnosti polagat će prijemni ispit prema posebnom rasporedu.

Prvi, kvalifikacioni dio prijemnog ispita, bit će održan 31. augusta u 10 sati. Rad s kandidatima koji prođu u uži izbor planiran je za 1. septembar, također u 10 sati, dok će završni eliminacioni ispit biti održan 2. septembra u istom terminu.

Privremena rang-lista kandidata na Akademiji bit će objavljena 2. septembra, a konačna rang-lista 7. septembra.

Kada će biti objavljene rang-liste?

Privremene rang-liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra 2026. godine.

Nakon objave privremenih rezultata kandidati će imati mogućnost podnošenja prigovora u skladu s pravilima Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene 7. septembra.

Upis kandidata koji ostvare pravo na studiranje trajat će od 8. do 11. septembra 2026. godine.

Kandidati koji su učestvovali u prvom upisnom roku, ali nisu ostvarili pravo na upis, moraju podnijeti novu prijavu za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli.

Koji dokumenti su potrebni za prijavu?

Uz propisani obrazac prijave kandidati trebaju dostaviti diplomu o završenoj srednjoj školi i svjedočanstva svih razreda, u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Potrebno je priložiti i izvod iz matične knjige rođenih te uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci.

Kandidati koji se prijavljuju na Fakultet za tjelesni odgoj i sport trebaju dostaviti i ljekarsko uvjerenje u originalu. Za prijavu na studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti potrebno je priložiti ljekarsko uvjerenje i dvije fotografije u boji.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine trebaju dostaviti priznatu obrazovnu dokumentaciju ili dokaz da je pokrenut odnosno završen postupak priznavanja inostrane kvalifikacije.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli predstavlja novu priliku za kandidate koji žele započeti studij u akademskoj 2026/2027. godini, a prije predaje dokumentacije potrebno je provjeriti slobodna mjesta, uslove upisa i eventualnu obavezu polaganja prijemnog ispita.

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