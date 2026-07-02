Danas prijemni na UNTZ: Brucoši, sretno!

Prijemni na UNTZ bit će održan danas, 2. jula, u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli za koje je konkursom predviđena provjera znanja.

Buduće studente danas očekuje jedan od važnijih koraka na putu ka upisu na fakultet, a Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026/27. godinu raspisao je konkurs za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija.

Prema konkursu, prijemni ispit polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program Građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Istog dana prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti.

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Filozofskom, Mašinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom i Tehnološkom fakultetu, kao i na ostalim studijskim programima Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, u prvom upisnom roku nije predviđeno polaganje prijemnog ispita. Za te kandidate najvažniji su uredna prijava, dostavljena dokumentacija i bodovanje prema pravilima konkursa.

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Prijemni na UNTZ i broj mjesta za upis

Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026/27. godinu predvidio ukupno 1.842 mjesta na redovnom studiju, uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima.

Najviše studenata na redovnom studiju prima Medicinski fakultet, ukupno 379, zatim Filozofski fakultet 305, Fakultet elektrotehnike 221, Ekonomski fakultet 193, Mašinski fakultet 126, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 125, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 96, Prirodno-matematički fakultet 94, Tehnološki fakultet 90, Farmaceutski fakultet 74, Pravni fakultet 62, Fakultet za tjelesni odgoj i sport 49, dok Akademija dramskih umjetnosti prima 28 studenata na redovnom studiju.

Na vanrednom studiju dodatna mjesta predviđena su na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutskom fakultetu i Pravnom fakultetu.

Kada će biti objavljene rang-liste?

Privremena rang-lista kandidata za fakultete Univerziteta u Tuzli bit će objavljena 3. jula, dok je konačna rang-lista planirana za 9. juli. Upis primljenih kandidata trebao bi biti obavljen od 13. do 17. jula.

Kandidati imaju pravo uložiti žalbu na privremenu rang-listu u roku od tri dana, računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste. Nakon razmatranja žalbi utvrđuje se konačna rang-lista, na osnovu koje se vrši upis primljenih kandidata.

Za Akademiju dramskih umjetnosti procedura traje nešto duže, jer se prijemni ispit provodi u tri dijela. Prvi dio, kvalifikacioni ispit, zakazan je za 2. juli, drugi dio, rad s kandidatima u užem izboru, planiran je za 3. juli, a treći dio, završni eliminacioni ispit, za 6. juli. Privremena rang-lista za Akademiju bit će objavljena 6. jula, a konačna 9. jula.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

Za studijske programe na kojima nakon prvog upisnog roka ostane slobodnih mjesta, organizovat će se drugi upisni rok. Prijave za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli podnosit će se od 18. do 28. augusta 2026. godine, a prijemni ispit, za studijske programe na kojima je predviđen, bit će održan 31. augusta u 10 sati.

Privremena rang-lista u drugom upisnom roku bit će objavljena 1. septembra, konačna rang-lista 7. septembra, dok je upis primljenih kandidata planiran od 8. do 11. septembra 2026. godine.

Za mnoge kandidate današnji prijemni na UNTZ znači završetak jednog i početak novog životnog poglavlja. Budućim brucošima ostaje da pokažu znanje, budu smireni i pažljivo prate upute komisija.

Brucoši, sretno.