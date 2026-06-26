Prijemni ispiti u Tuzli: Hoće li utakmica BiH promijeniti planove?

Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita.

Prema objavljenom konkursu, prijemni ispit 2. jula u 10 sati polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program Građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Istog dana prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti.

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Filozofskom, Mašinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom i Tehnološkom fakultetu, kao i na ostalim studijskim programima Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, u prvom upisnom roku nije predviđeno polaganje prijemnog ispita. Za te kandidate najvažniji su uredna prijava, dokumentacija i bodovanje prema pravilima konkursa.

Prijemni ispiti u Tuzli i broj mjesta za upis

Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026/27. godinu predvidio ukupno 1.842 mjesta na redovnom studiju, uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima.

Najviše studenata na redovnom studiju prima Medicinski fakultet, ukupno 379, zatim Filozofski fakultet 305, Fakultet elektrotehnike 221, Ekonomski fakultet 193, Mašinski fakultet 126, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 125, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 96, Prirodno-matematički fakultet 94, Tehnološki fakultet 90, Farmaceutski fakultet 74, Pravni fakultet 62, Fakultet za tjelesni odgoj i sport 49, dok Akademija dramskih umjetnosti prima 28 studenata na redovnom studiju.

Na vanrednom studiju dodatna mjesta predviđena su na Ekonomskom fakultetu, gdje je planirano 30 mjesta, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport 35, Farmaceutskom fakultetu 15 i Pravnom fakultetu 15 mjesta. Time je ukupna upisna slika nešto šira od samog broja redovnih studenata, posebno za kandidate koji žele studirati uz drugačiji oblik organizacije nastave.

Kada se očekuju rang liste?

Prijave za prvi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli podnose se od 12. do 26. juna 2026. godine. Za fakultete Univerziteta privremena rang-lista kandidata bit će objavljena 3. jula, dok je konačna rang-lista planirana za 9. juli. Upis primljenih kandidata trebao bi biti obavljen od 13. do 17. jula.

Za Akademiju dramskih umjetnosti procedura traje nešto duže, jer se prijemni ispit provodi u tri dijela. Prvi dio, kvalifikacioni ispit, zakazan je za 2. juli, drugi dio, rad s kandidatima u užem izboru, planiran je za 3. juli, a treći dio, završni eliminacioni ispit, za 6. juli. Privremena rang-lista za Akademiju bit će objavljena 6. jula, a konačna 9. jula.

Posebnu pažnju kandidata ovih dana privlači i činjenica da se termin prijemnog poklapa s utakmicom Bosne i Hercegovine protiv SAD-a na Svjetskom prvenstvu. Utakmica se igra 1. jula u 17 sati po lokalnom vremenu u Santa Clari, što je 2. juli u 2 sata ujutro po vremenu u Bosni i Hercegovini. To znači da bi dio budućih brucoša, ukoliko odluči gledati utakmicu, samo nekoliko sati kasnije mogao izaći na prijemni ispit.

Mogu li prijemni ispiti u Tuzli biti pomjereni?

Za sada nema zvanične informacije da Univerzitet u Tuzli razmatra pomjeranje termina prijemnih ispita zbog utakmice BiH i SAD-a. Prema važećem konkursu, prijemni ispiti u Tuzli ostaju zakazani za 2. juli u 10 sati na fakultetima na kojima je provjera znanja predviđena, a istog dana počinje i ispitni proces na Akademiji dramskih umjetnosti.

Eventualno pomjeranje ne bi bilo jednostavno organizaciono pitanje, jer su rokovi u konkursu povezani s radom komisija, pregledom dokumentacije, provođenjem ispita, objavom privremenih rang-listi i konačnim upisom kandidata. Budući da je privremena rang-lista za fakultete planirana već 3. jula, prostor za promjene bio bi vrlo uzak, osim ako nadležni organi Univerziteta ne donesu drugačiju odluku.

Zbog toga će 2. juli za mnoge mlade ljude u Tuzli biti posebno neobičan dan. S jedne strane, Zmajevi igraju jednu od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu, a s druge strane, budući studenti polažu ispit ili čekaju bodovanje koje može odrediti njihov akademski put.