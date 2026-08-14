Osam malih života čeka pravu osobu: Štenci iz Obodnice hitno traže dom

Osam štenaca u okolini Tuzle hitno traži dom, objavili su na Facebook stranici Aktivisti za životinje Tuzla, nakon što su mališani pronađeni u Obodnici Gornjoj gdje o njima trenutno brine njihova majka.

Štenci su stari oko dva mjeseca, a prema navodima aktivista, zdravi su i živahni. Njihova majka je pas srednje veličine, mješanac koji izgledom podsjeća na lovačkog goniča, pa se očekuje da će i štenci kada odrastu biti srednje veličine.

Problem je, međutim, što se nalaze na području gdje je sve manje stanovnika, zbog čega nema dovoljno ljudi koji bi ih mogli redovno hraniti i brinuti o njima. Situaciju dodatno otežavaju visoke ljetne temperature, pa aktivisti upozoravaju da je potrebno što prije pronaći sigurne domove za svih osam pasa.

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Štenci iz Obodnice čekaju svoje nove porodice

Iz grupe Aktivisti za životinje Tuzla poručuju da ne traže ništa osim odgovornih ljudi koji će štencima pružiti hranu, sigurnost i pažnju.

Svako ko može udomiti jedno od štenaca može se javiti putem Facebook stranice Aktivisti za životinje Tuzla, dok se građani koji nisu u mogućnosti udomiti psa pozivaju da objavu podijele kako bi informacija stigla do što većeg broja potencijalnih udomitelja.

Ovih osam preslatkih štenaca trenutno zavisi upravo od toga da se pronađu ljudi spremni pružiti im trajni dom, posebno sada kada su zbog vrućina i nedostatka redovne brige uslovi na terenu sve zahtjevniji.