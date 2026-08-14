Tražite jeftin let? Evo kada se najviše isplati kupiti kartu

Mnogi putnici i dalje vjeruju da se najpovoljnije avionske karte mogu pronaći utorkom ili da cijena raste ako isti let pretražuju više puta. U praksi, cijene se uglavnom mijenjaju zbog načina na koji aviokompanije raspoređuju i prodaju raspoloživa sjedišta.

Jedan let nema samo jednu cijenu. Sjedišta u ekonomskoj klasi podijeljena su u više tarifnih razreda, a svaki od njih ima svoju cijenu i određena pravila. Dok ima mjesta u najjeftinijoj kategoriji, putnik vidi nižu cijenu. Kada se ta mjesta rasprodaju, sistem automatski prelazi na skuplji tarifni razred.

Zbog toga se može dogoditi da kartu ujutro pronađete po jednoj cijeni, a nekoliko sati kasnije po znatno višoj. To ne mora značiti da je sistem reagovao na vaše prethodne pretrage, već da su u međuvremenu kupljena najjeftinija preostala mjesta.

Popularno pravilo da je utorak najbolji dan za kupovinu potiče iz vremena kada su se cijene mijenjale mnogo sporije i ručno. Danas se tarifni sistemi ažuriraju tokom cijelog dana, zavisno od potražnje, popunjenosti leta i drugih faktora, pa jedan određeni dan u sedmici više nema presudnu prednost.

Mnogo važniji može biti dan samog putovanja. Letovi sredinom sedmice ili subotom često imaju manju potražnju, dok su petak i nedjelja među traženijim terminima zbog vikend-putovanja, što može utjecati i na cijenu.

Vrijeme kupovine također igra važnu ulogu. Za kraća putovanja često je korisno kartu tražiti nekoliko sedmica ili mjeseci unaprijed, dok se za udaljenije destinacije isplati planirati ranije. Kupovina neposredno pred put uglavnom nosi veći rizik od visokih cijena jer su povoljniji tarifni razredi tada često već rasprodani.

Ni pretjerano rana kupovina ne mora uvijek biti najbolja opcija, jer aviokompanije ne puštaju nužno sve najpovoljnije tarife odmah po otvaranju leta.

Zbog toga je teško pogoditi trenutak kada će karta biti apsolutno najjeftinija. Najpraktičnije pravilo ostaje jednostavno: ako pronađete cijenu koja odgovara vašem budžetu i terminu putovanja, često je sigurnije kupiti kartu nego čekati neizvjesno dodatno pojeftinjenje.