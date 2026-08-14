POSKOK vodi istragu protiv Nerina Dizdara i još 14 osoba zbog sumnje na zloupotrebe

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar jedan je od 15 osumnjičenih protiv kojih Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala vodi istragu.

Istraga se odnosi na sumnje u nezakonitosti u radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u kojem je Dizdar ranije radio. Iz POSKOK-a je potvrđeno da se istraga vodi protiv ukupno 15 osoba, među kojima je i aktuelni federalni ministar.

Predmet se vodi zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave.

Dizdar je prije imenovanja za federalnog ministra godinama bio zaposlen u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na ministarsku funkciju imenovan je u aprilu 2023. godine.

Istovremeno, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo vrši provjere u drugom predmetu koji se odnosi na javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi za period 2024–2025. Od Ministarstva je zatražena dokumentacija u vezi s provođenjem tog poziva.

Važno je naglasiti da iz dostupnih informacija ne proizlazi da Dizdar u ovom drugom predmetu ima status osumnjičenog, već se za sada provjeravaju navodi iz prijave.

Status osumnjičene osobe ne znači i utvrđenu krivicu, koja može biti ustanovljena isključivo pravosnažnom sudskom presudom.