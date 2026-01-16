POSKOK: Podignuta optužnica zbog slučaja nabavki u UKC Tuzla

RTV SLON
Linearni akcelerator
Foto: RTV Slon/ Linearni akcelerator

Posebni odjel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH protiv bivšeg direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Denijala Tulumovića i tri druge osobe. Optužnicom je obuhvaćeno i jedno pravno lice. Riječ je o slučaju nabavke linearnog akceleratora.

Optuženima se na teret stavlja da su u periodu od 2022. do 2025. godine, zloupotrebom službenih ovlaštenja i međusobnim dogovorom, nezakonito utjecali na postupke javnih nabavki medicinske opreme velike finansijske vrijednosti, i to nabavke linearnog akceleratora i prateće opreme za potrebe javne zdravstvene ustanove, čija je procijenjena vrijednost iznosila 8.547.008,55 KM bez PDV-a, s ciljem favorizovanja jednog ponuđača i ograničavanja konkurencije.

Također se navodi da su, usljed takvog postupanja, postupci javnih nabavki više puta poništavani nakon izjavljenih žalbi drugog ponuđača, što je dovelo do višegodišnjeg odugovlačenja nabavke neophodne medicinske opreme.

Zbog toga JZU UKC Tuzla nije bila u mogućnosti pravovremeno osigurati kontinuitet radioterapijskog liječenja, usljed čega su onkološki pacijenti bili upućivani na liječenje u druge zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uz produženje vremena čekanja na radioterapiju, čime je povećan zdravstveni rizik i ugrožen život pacijenata, kao i nastale dodatne finansijske i psihosocijalne posljedice po pacijente i njihove porodice, navodi se u saopćenju.

Optužnicom je za glavni pretres predloženo ispitivanje 84 svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 500 materijalnih dokaza.

Također je predloženo oduzimanje imovinske koristi i dosuđivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenom JZU UKC Tuzla, kao i oduzimanje predmeta i izricanje sigurnosnih mjera prema optuženima, i to zabrana obavljanja poslova i funkcija u javnim institucijama i pravnim licima. Predloženo je i izricanje sigurnosnih mjera prema optuženom pravnom licu.

