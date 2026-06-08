UKC Tuzla nabavlja PET/CT uređaj vrijedan 9,2 miliona KM

UKC Tuzla potpisao je ugovor za nabavku PET/CT uređaja vrijednog oko 9,2 miliona KM sa PDV-om, čime ova zdravstvena ustanova ulazi u novu fazu modernizacije medicinske opreme.

Riječ je o uređaju koji je posebno značajan za onkološke pacijente, jer će se PET/CT dijagnostika prvi put moći raditi u UKC-u Tuzla. Do sada su pacijenti na ovu vrstu pretrage upućivani u druge centre u Bosni i Hercegovini, najčešće u Sarajevo, Mostar ili Zenicu.

Prema riječima direktora UKC-a Tuzla prof. dr. Šekiba Umihanića, tokom 2025. godine za PET/CT snimanja u drugim centrima izdvojeno je više od 1,1 milion KM, a urađeno je oko 480 pretraga. Nabavka vlastitog uređaja trebala bi skratiti liste čekanja, smanjiti troškove upućivanja pacijenata i olakšati dostupnost ove važne dijagnostičke procedure.

Iz UKC-a Tuzla navode da je Vlada Tuzlanskog kantona u Budžetu planirala 30 miliona KM za ovu zdravstvenu ustanovu. Od tog iznosa 3,5 miliona KM namijenjeno je za otplatu kredita za zgradu Plave bolnice, dok će više od 26 miliona KM biti usmjereno u nabavku medicinske opreme.

Osim PET/CT uređaja, u toku su i aktivnosti na nabavci dodatnog linearnog akceleratora, angio sale, Photon Counting CT uređaja, većeg broja endoskopskih aparata i instrumentarija, a planirana je i montaža solarnih panela za potrebe UKC-a Tuzla.

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović istakla je da je nabavka PET/CT uređaja veliki iskorak za zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, posebno za pacijente koji se liječe od malignih oboljenja.