Simpozijum UKC Tuzla: Najavljen naučno-stručni skup o zbrinjavanju povrijeđenih tokom agresije

Simpozijum UKC Tuzla pod nazivom „Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC Tuzla 1992–1995. godine – Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu“ bit će održan 8. jula 2026. godine u Tuzli.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, u saradnji s partnerima, organizuje ovaj naučno-stručni skup s početkom u 16:30 sati u hotelu Mellain.

Simpozijum UKC Tuzla posvećen iskustvima zdravstvenih radnika

Cilj skupa je dokumentovanje, naučna analiza i predstavljanje iskustava zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine.

Poseban fokus bit će stavljen na organizaciju zdravstvene zaštite i zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih i oboljelih u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koji je u ratnim okolnostima imao izuzetno važnu ulogu u pružanju zdravstvene zaštite građanima.

Kroz stručna izlaganja, svjedočenja neposrednih učesnika i prezentaciju relevantne dokumentacije, učesnici simpozijuma će podsjetiti na rad zdravstvenih radnika koji su u najtežim uslovima pokazali visok stepen profesionalizma, odgovornosti i humanosti.

Važan segment institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima

Ovaj skup predstavlja i važan segment institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Iz UKC-a Tuzla ističu da ova zdravstvena ustanova već nekoliko godina kontinuirano organizuje naučno-stručne simpozijume i druge aktivnosti kojima se čuvaju historijske činjenice, kolektivno pamćenje i doprinosi edukaciji mladih generacija zdravstvenih radnika, studenata i šire društvene zajednice.

Simpozijum UKC Tuzla namijenjen je zdravstvenim radnicima, predstavnicima akademske zajednice, studentima, predstavnicima institucija, ali i svim zainteresovanim građanima koji žele prisustvovati ovom naučno-stručnom skupu.