Ministarstvo izdvojilo oko 587 hiljada KM za naučne projekte u TK

Mladi istraživači Univerziteta u Tuzli dobili su značajnu podršku kroz projekte iz oblasti nauke, za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo ukupno 586.415 KM kroz četiri programa.

Oko 587 hiljada KM izdvojeno je za projekte mladih istraživača Univerziteta u Tuzli, a ugovori su potpisani za 62 korisnika kroz četiri programa Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Ugovori su potpisani kao podrška za 62 mlada istraživača, a izdvojena sredstva namijenjena su jačanju naučno-istraživačkog rada, razvoju kadrovske baze Univerziteta u Tuzli, te unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović kazao je da je posebno značajno što su ove godine u potpunosti utrošena sredstva predviđena za nabavku opreme, jer je Univerzitetu, studentima i profesorima potrebna nova oprema.

„Također je važno što smo u potpunosti utrošili sredstva namijenjena podršci mladim doktorantima, jer nam je u interesu da se razvija i kadrovska baza Univerziteta. Program je također doživio i svoju evoluciju u smislu projekata koji su kandidovani, koji će dati naučni odgovor za mnoga pitanja koja su potrebna bosanskohercegovačkom društvu“, naglasio je ministar Omerović.

Mladi istraživači Univerziteta u Tuzli dobili podršku kroz četiri programa

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić istakao je da povećanje sredstava za naučno-istraživački rad predstavlja važnu podršku kvalitetnijem nastavnom procesu.

Prema njegovim riječima, iz godine u godinu na konkurse se prijavljuje sve više istraživača, među kojima su najčešće profesori Univerziteta i studenti doktorskog studija. Karić je naglasio da se znanja razvijena kroz naučno-istraživački rad prenose i u privredu, ali i u društvenu zajednicu u cjelini.

Za Program izdavanja naučnih publikacija odobreno je 11.500 KM za pet korisnika. U Programu osposobljavanja mladih nadarenih za naučno-istraživački rad učestvovalo je 10 magistranata i 17 doktoranata, a ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 39.988 KM.

U okviru Programa osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja podržano je 25 korisnika u vrijednosti od 284.927 KM, dok je kroz Program obezbjeđivanja i održavanja naučno-istraživačke opreme i prostora za naučno-istraživački rad podržano pet korisnika, za šta je izdvojeno 250.000 KM.

Dr. Kunosić je kazao da je ovo izuzetno važan trenutak za istraživače iz svih istraživačkih centara u Tuzlanskom kantonu, s obzirom na to da su sredstva ove godine značajno veća. Kako je naveo, omogućeno je finansiranje desetina naučno-istraživačkih projekata, nabavka sofisticirane opreme, ali i sufinansiranje objave radova u visoko indeksiranim časopisima.

Među dobitnicima podrške je i Lamija Kolarević, asistentica na Farmaceutskom fakultetu i studentica doktorskog studija. Ona je istakla da ova podrška mladim istraživačima ne znači samo finansijsku pomoć, nego i priznanje za trud i rad koji ulažu u svoje istraživanje i studij.

„Drago mi je što je Ministarstvo prepoznalo važnost ulaganja u mlade istraživače jer će ovo nama omogućiti da unaprijedimo svoja istraživanja, da poboljšamo kvalitet eksperimentalnog dijela i damo svoj doprinos akademskoj i široj zajednici“, rekla je Kolarević, koja se u svom doktorskom radu bavi izučavanjem ljekovitih svojstava biljaka.