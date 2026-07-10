Univerzitet u Tuzli obnovio saradnju s Univerzitetom İnönü iz Turske

Univerzitet u Tuzli ugostio je delegaciju Univerziteta İnönü iz Malatye, a tokom službene posjete obnovljen je sporazum o saradnji između dvije visokoškolske ustanove.

Posjeta je bila usmjerena na jačanje akademske saradnje, razmjenu studenata i nastavnog osoblja te razvoj zajedničkih naučnoistraživačkih projekata.

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić predstavio je historijat ove visokoškolske ustanove, podsjetivši da je akademski razvoj počeo osnivanjem Rudarskog i Tehnološkog fakulteta, dok je Univerzitet osnovan 1976. godine.

Danas Univerzitet u Tuzli ima 13 fakulteta, 54 studijska programa prvog ciklusa, 24 programa drugog ciklusa i isti broj doktorskih studijskih programa.

Razgovori o razmjeni studenata i zajedničkim projektima

Prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Damir Zenunović predstavio je projekat univerzitetskog kampusa i aktivnosti usmjerene na unapređenje infrastrukture fakulteta.

Predstavnici dva univerziteta razgovarali su o razmjeni studenata i nastavnog osoblja, zajedničkim istraživanjima, organizaciji međunarodnih konferencija i učešću u evropskim programima finansiranja. Posebna pažnja posvećena je medicinskim i edukacijsko-rehabilitacijskim naukama.

Rektor Univerziteta İnönü Nusret Akpolat rekao je da posjeta Tuzli predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje koju su započeli profesori iz Turske.

„Spremni smo podijeliti znanje i resurse s Univerzitetom u Tuzli i nadamo se da saradnja neće ostati samo na papiru“, poručio je Akpolat.

Univerzitet İnönü jedan je od vodećih javnih univerziteta u istočnoj Turskoj, posebno poznat po dostignućima u medicini, transplantacijskoj hirurgiji i međunarodnoj naučnoj saradnji.

Saradnja u oblasti transplantacijske medicine

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Farid Ljuca istakao je značaj povezivanja s Univerzitetom i Kliničkim centrom u Malatyi, koji su prepoznati u oblasti transplantacijske medicine.

Dogovorena je razmjena studenata medicinskih fakulteta, uz podršku rukovodstava oba univerziteta. Najavljena je i razmjena asistenata i profesora te rad na zajedničkim naučnim publikacijama.

„Istraživački dio podrazumijeva zajednička istraživanja i projekte u okviru kojih ćemo objavljivati naučne članke i radove. Obje strane imaju iskusan kadar, infrastrukturu i opremu za provođenje analiza“, kazao je Ljuca.

Predstavnici Univerziteta u Tuzli predstavili su razvojne prioritete i ključne aktivnosti, dok je delegacija iz Turske govorila o iskustvima u međunarodnoj saradnji, istraživanju i inovacijama.

Obje strane izrazile su spremnost da prošire postojeće kontakte i otvore nove mogućnosti za studente i akademsko osoblje. Posjeta je ocijenjena kao još jedan korak u internacionalizaciji Univerziteta u Tuzli i jačanju partnerstva s uglednim univerzitetima iz inostranstva.