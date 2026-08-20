Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs: Traže 20 asistenata i viših asistenata

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za izbor saradnika u saradnička zvanja uz zasnivanje radnog odnosa, a posao će dobiti ukupno 20 asistenata i viših asistenata na devet fakulteta.

Konkurs obuhvata Ekonomski, Filozofski, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutski, Mašinski, Medicinski, Prirodno-matematički, Rudarsko-geološko-građevinski i Tehnološki fakultet.

Na Ekonomskom fakultetu traži se jedan asistent za oblast Kvantitativna ekonomija. Filozofski fakultet traži tri saradnika, višeg asistenta za Lingvistiku te asistente za Književnost i Socijalni rad i socijalnu politiku.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport traži jednog višeg asistenta za oblast Teoretsko-metodičke osnove sporta, dok su na Farmaceutskom fakultetu otvorene dvije pozicije višeg asistenta, za Biohemiju i Kliničku farmaciju.

Na Mašinskom fakultetu otvorena je jedna pozicija asistenta za Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom.

Najviše pozicija na PMF-u i Medicinskom fakultetu

Medicinski fakultet traži dva asistenta za Farmakologiju i toksikologiju i jednog za Patofiziologiju.

Najviše otvorenih mjesta ima Prirodno-matematički fakultet, gdje se traži ukupno pet saradnika. Potrebni su asistenti za Opću i eksperimentalnu fiziku, Genetiku, biologiju ćelije i mikrobiologiju, Organsku hemiju, dok se za Opću i neorgansku hemiju traže dva izvršioca.

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet traži jednog asistenta za Geookolišni inženjering, a Tehnološki fakultet tri asistenta za oblasti Fizikalna hemija i elektrohemija, Hemijsko inženjerstvo i Hemijska tehnologija.

Pravo prijave imaju i osobe koje su već izabrane na Univerzitetu u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa na užoj naučnoj oblasti koja je obuhvaćena konkursom.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje propisanih uslova, dok se detaljne informacije o potrebnim dokumentima i kriterijima rangiranja mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem Pisarnice Univerziteta ili preporučenom poštom na adresu Dr. Tihomila Markovića 1, 75 000 Tuzla, uz naznaku za koji fakultet i užu naučnu oblast ili nastavni predmet se kandidat prijavljuje.