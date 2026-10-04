Pod lupom: Više od 100 težih izbornih nepravilnosti

Koalicija „Pod lupom“ zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata sa skenera uspješno izvršena na 98,4 posto posmatranih biračkih mjesta. Podaci su predstavljeni večeras nakon zatvaranja birališta.

Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje rada izbornih posmatrača. Evidentirani su i problemi sa izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja i slučajeve narušavanja tajnosti glasanja.

Posmatrači su zabilježili i biračka mjesta na kojima nisu bile istaknute liste članova biračkih odbora sa njihovom pripadnošću političkim subjektima.

Pod lupom: Dio biračkih mjesta zatvoren sa zakašnjenjem

Prema podacima Koalicije „Pod lupom“, 59,3 posto posmatranih biračkih mjesta zatvoreno je tačno u 19 sati, dok je 25,5 posto zatvoreno između 19 i 19.15 sati.

Još 13,6 posto biračkih mjesta zatvoreno je u periodu od 19.15 do 20 sati, a 1,7 posto nakon 20 sati. Kašnjenja su, kako je pojašnjeno, dijelom bila posljedica kasnijeg otvaranja biračkih mjesta, problema sa novim izbornim tehnologijama i nedovoljne spremnosti pojedinih članova biračkih odbora.

Na 30,2 posto posmatranih biračkih mjesta biračima koji su se u vrijeme zatvaranja nalazili na biračkom mjestu ili ispred njega omogućeno je da glasaju. Na 3,6 posto mjesta to nije bilo moguće, dok na preostalih 66,2 posto biračkih mjesta u vrijeme zatvaranja nije bilo birača koji su čekali.

Svi članovi biračkih odbora nisu bili prisutni prilikom zatvaranja na jedan posto posmatranih mjesta. Na 2,7 posto biračkih mjesta na kojima su korištene nove tehnologije operater nije bio prisutan u trenutku zatvaranja.

Skeneri zatvoreni prema proceduri na gotovo svim biračkim mjestima

Na 99,4 posto posmatranih biračkih mjesta predsjednik biračkog odbora je nakon završetka glasanja korištenjem PIN-a stavio skener u status „Zatvoreno biračko mjesto“. Na 0,5 posto to nije učinjeno, dok se na 0,1 posto posmatranih mjesta skener nije koristio.

Konsolidirani izvještaj o rezultatima glasanja za sve nivoe vlasti skener je odštampao na 99,2 posto biračkih mjesta. Na 0,7 posto posmatranih mjesta taj izvještaj nije odštampan.

Primjerak izvještaja posmatračima Koalicije uručen je na 94,3 posto biračkih mjesta. Na 5,1 posto mjesta nisu ga dobili, iako je, prema navodima „Pod lupom“, instrukcija Centralne izborne komisije BiH predviđala da izvještaj bude uručen posmatračima.

Uređaj za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju birača stavljen je u status „Zatvaranje izbora“ na 99,2 posto posmatranih biračkih mjesta, dok na 0,8 posto to nije učinjeno.

Elektronska transmisija izvršena na 98,4 posto mjesta

Elektronska transmisija rezultata sa skenera prije početka ručnog brojanja izvršena je na 98,4 posto posmatranih biračkih mjesta. Na 1,2 posto mjesta transmisija nije izvršena.

Problemi tokom same elektronske transmisije zabilježeni su na 10,9 posto posmatranih biračkih mjesta, dok na 88,7 posto takvi problemi nisu evidentirani.