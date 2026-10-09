Bećirović, Filipović i Cvijanović zadržali prednost u utrci za Predsjedništvo BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja objavljivati preliminarne rezultate Općih izbora održanih 4. oktobra. Prema podacima dostupnim jutros, 9. oktobra, u utrci za tri mjesta u Predsjedništvu BiH i dalje vode Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović.

U utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, osvojio je 215.615 glasova ili 38,12 posto. Bakir Izetbegović, kandidat SDA, ima 192.331 glas ili 34 posto, dok je Semir Efendić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu osvojio 145.524 glasa, odnosno 25,73 posto. Fahrudin Radončić, kandidat SBB-a, dobio je 12.184 glasa ili 2,15 posto.

Za izbor bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH obrađeno je 3.139 od ukupno 3.177 biračkih mjesta, odnosno 98,8 posto.

U utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH vodi Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH, sa 111.666 glasova ili 46,54 posto. Slaven Kovačević iz Demokratske fronte osvojio je 73.378 glasova, odnosno 30,58 posto, dok je nezavisni kandidat Zdenko Lučić dobio 54.900 glasova ili 22,88 posto.

Prema podacima CIK-a, Filipović ima 38.288 glasova više od Kovačevića.

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović iz SNSD-a osvojila je 305.457 glasova ili 55,57 posto. Kandidat SDS-a Marinko Božović ima 145.339 glasova, odnosno 26,44 posto, dok je Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red osvojio 98.809 glasova ili 17,97 posto.

U Republici Srpskoj obrađena su 2.042 od ukupno 2.082 biračka mjesta, što predstavlja 98,07 posto.

Objavljeni podaci odnose se na redovno glasanje, a glasovi putem pošte i drugi posebni načini glasanja nisu uključeni u navedeni presjek.

Rezultati su preliminarni, a ažurirani podaci dostupni su na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije BiH