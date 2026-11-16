U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo, donosimo pregled događaja koji su obilježili ovaj utorak, 16. novembar 2026. godine:

*** Novi saziv Predsjedništva BiH danas je preuzeo dužnost, a funkciju predsjedavajuće u prvih osam mjeseci četverogodišnjeg mandata obavljat će Željka Cvijanović.

*** Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH nije postignut dogovor o iznosu minimalne plate za 2027. godinu, a sindikati traže povećanje na 1.500 do 1.900 KM, zavisno od stručne spreme.

*** Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine TK zakazan je za sutra u 11 sati u BKC-u Tuzla, gdje se očekuje izbor skupštinskog rukovodstva.

*** U Sarajevu je održan memorijalni događaj povodom prve godišnjice ubistva Aldine Jahić iz Kalesije, čiji je ubica Anis Kalajdžić prvostepeno osuđen na 45 godina zatvora.

*** Za devet osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, trgovinu drogom i pranje novca određen je pritvor, nakon policijske akcije u kojoj je zaplijenjeno oko 150 kilograma droge i više od 100.000 KM.

*** Policija TK u prvih devet mjeseci ove godine zaplijenila je drogu vrijednu više od 740.000 KM, dok je u 22 slučaja osumnjičenim osobama određen pritvor.

*** Kantonalno tužilaštvo TK predložilo je jednomjesečni pritvor za Elvira Sokolovića iz Kalesije, osumnjičenog da je putem društvenih mreža prijetio sudiji Općinskog suda i članovima njegove porodice.

*** Od danas je potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, od raskrsnice s ulicama Nikole Tesle i Husinskih rudara do kružnog toka Husino, zbog sanacije putne infrastrukture.

*** Wizz Air tokom božićnih i novogodišnjih praznika povećat će broj letova iz Tuzle na 39 sedmičnih polazaka prema deset evropskih destinacija.

*** Fudbalska reprezentacija BiH sutra u 20:45 sati na Bilinom polju u Zenici dočekuje Rumuniju u posljednjem kolu grupne faze Lige nacija, nakon što je osigurala drugo mjesto i nastup u baražu za A ligu.