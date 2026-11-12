Sjednica Skupštine TK prekinuta, nije izabrano rukovodstvo

Današnja konstituirajuća sjednica Skupštine TK je prekinuta nakon višesatne pauze zbog neuspjelog formiranja rukovodstva tog tijela.

Kako je ranije istaknuo zastupnik SDA i predsjednik KO SDA TK Šekib Umihanić, ispred kluba bošnjaka delegirana je Lejla Vuković (SDA) te da nije siguran ko će biti imenovan iz kluba hrvatskog naroda i iz kluba srpskog naroda. Očekuje se da će se ovo pitanje riješiti na idućoj sjednici Skupštine.

Prema potvrđenim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, SDA je osvojila 58.337 glasova, odnosno 36,34 posto, dok je SDP BiH dobio 28.775 glasova ili 17,92 posto.

Koalicija Demokratska fronta i Građanski savez imat će tri zastupnika, koliko je osvojila i koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera/umirovljenika BiH.

Po dva mandata pripala su Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koaliciji NES BiH, PDA i Naprijed te Našoj stranci.

Po jednog zastupnika imat će Savez za bolju budućnost i koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa.

Za formiranje skupštinske većine potrebno je najmanje 18 od ukupno 35 zastupničkih glasova.

Ko će činiti novu vlast u Tuzlanskom kantonu?

Prema današnjim informacijama kojima raspolaže naša ekipa, dogovor o budućoj skupštinskoj većini postigli su SDA, DF, Stranka za BiH, SBB i BH Zeleni. Ovi politički subjekti zajedno raspolažu s 21 zastupničkim mandatom.

Izvršni odbor SDA Tuzlanskog kantona za mandatara nove kantonalne vlade predložio Omera Kovčića, dok su između koalicionih partnera dogovarani i resori u budućem sazivu Vlade TK.