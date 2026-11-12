Skupština TK: Zastupnici preuzeli mandate, SDA ima najviše mjesta

Skupština TK danas je započela novi četverogodišnji mandat nakon što su na konstituirajućoj sjednici u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli novoizabranim zastupnicima uručena uvjerenja o dodjeli mandata i položene svečane izjave. Novi saziv kantonalnog parlamenta čini 35 zastupnika iz devet političkih subjekata, izabranih na Općim izborima održanim 4. oktobra.

Sjednica je počela u 11 sati, a zastupnici su se najprije upoznali s konačnim potvrđenim rezultatima izbora, nakon čega su preuzeli mandate.

Najviše zastupničkih mjesta osvojila je Stranka demokratske akcije, ukupno 14, dok će Socijaldemokratska partija BiH imati sedam predstavnika.

Skupština TK: Kako su raspoređeni mandati?

Prema potvrđenim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, SDA je osvojila 58.337 glasova, odnosno 36,34 posto, dok je SDP BiH dobio 28.775 glasova ili 17,92 posto.

Koalicija Demokratska fronta i Građanski savez imat će tri zastupnika, koliko je osvojila i koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera/umirovljenika BiH.

Po dva mandata pripala su Stranci za Bosnu i Hercegovinu, koaliciji NES BiH, PDA i Naprijed te Našoj stranci.

Po jednog zastupnika imat će Savez za bolju budućnost i koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa.

Za formiranje skupštinske većine potrebno je najmanje 18 od ukupno 35 zastupničkih glasova.

Ko će činiti novu vlast u Tuzlanskom kantonu?

Prema današnjim informacijama kojima raspolaže naša ekipa, dogovor o budućoj skupštinskoj većini postigli su SDA, DF, Stranka za BiH, SBB i BH Zeleni. Ovi politički subjekti zajedno raspolažu s 21 zastupničkim mandatom.

Izvršni odbor SDA Tuzlanskog kantona za mandatara nove kantonalne vlade predložio Omera Kovčića, dok su između koalicionih partnera dogovarani i resori u budućem sazivu Vlade TK.

Riječ je o političkom dogovoru, dok formalni izbor i imenovanja trebaju biti provedeni kroz propisane skupštinske procedure.

Na dnevnom redu današnje konstituirajuće sjednice predviđeni su i izbor privremenih skupštinskih komisija, konstituisanje klubova konstitutivnih naroda i Kluba ostalih te izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine.

Jedna od narednih obaveza novog saziva je i izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Politički subjekti imaju rok do 18. novembra u 16 sati da dostave prijedloge kandidata i kandidatske liste, koje će Služba Skupštine TK proslijediti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na ovjeru.