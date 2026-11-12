U Tuzli predstavljena „Historija bošnjačke književnosti“, prvo cjelovito djelo ove vrste

„Historija bošnjačke književnosti“, knjiga autora prof. dr. Seada Šemsovića, predstavljena je sinoć u Biblioteci „Behram-beg“ u Tuzli, u okviru manifestacije „Dani evropskog naslijeđa 2026“. Riječ je o djelu koje donosi pregled razvoja bošnjačke književnosti od srednjeg vijeka do savremenog doba, a koje su promotori ocijenili značajnim doprinosom proučavanju književne historije Bosne i Hercegovine.

O knjizi su, osim autora, govorili profesori Vedad Spahić i Mirsad Kunić, dok je promociju moderirao književnik Sead Husić.

Autor Sead Šemsović istakao je da knjiga predstavlja prvi pregled ukupnog historijskog razvoja bošnjačke književnosti, obuhvatajući bosansko srednjovjekovlje, osmanski i austrougarski period, međuratno razdoblje, književnost nakon Drugog svjetskog rata i savremeno stvaralaštvo.

Prema njegovim riječima, takvo djelo bilo je potrebno znatno ranije, posebno imajući u vidu da su historijski pregledi drugih književnosti u regiji već dugo dostupni naučnoj i široj javnosti.

„Historija bošnjačke književnosti“ obuhvata različite jezike, pisma i književne tradicije

Promotor knjige, prof. dr. Mirsad Kunić, naglasio je da se radi o prvom cjelovitom historijskom pregledu bošnjačke književnosti, koja je kroz stoljeća nastajala na različitim jezicima i pismima.

„Nismo ga do sada imali. Ima nekih nagovještaja, nekih nacrta, nekih pokušaja, ali ovo je prva cjelovita historija bošnjačke književnosti“, kazao je Kunić.

Posebno je istakao da djelo obuhvata i književne tradicije nastale prije dolaska osmanske vlasti, čime se razvoj bošnjačke književnosti sagledava u širem historijskom kontinuitetu.

Kunić je naglasio i značaj knjige za afirmaciju bošnjačke književnosti, navodeći da je tokom prethodnih stoljeća njeno postojanje često bilo predmet osporavanja i prisvajanja.

Promocija u znaku 400 godina naslijeđa Behram-bega

Promocija je održana u okviru ovogodišnjih „Dana evropskog naslijeđa u Tuzlanskom kantonu“, manifestacije posvećene obilježavanju 400 godina naslijeđa Behram-bega.

Direktor Biblioteke „Behram-beg“ dr. Ahmed Hatunić podsjetio je na višestoljetnu obrazovnu i kulturnu tradiciju ovog prostora, ističući da su na području Bosne i Hercegovine i prije nekoliko stoljeća djelovale obrazovne ustanove, književnici i naučni radnici.

„To je činjenica koja će nam pomoći da jačamo samopouzdanje sadašnjih i budućih generacija i da im na jedan konkretan način pokažemo da ova zemlja ima svoje vrijednosti“, istakao je Hatunić.

Prisutnima se u ime domaćina obratila i Sanja Dukić, direktorica Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Predstavljanje knjige „Historija bošnjačke književnosti“ jedan je od programskih sadržaja ovogodišnje manifestacije, koja kroz književne, historijske, obrazovne i kulturne događaje obilježava četiri stoljeća Behram-begovog naslijeđa.