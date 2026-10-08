Biciklom kroz historiju i kulturu Kalesije: Više od 300 učesnika u projektu

Projekat „Biciklom kroz historiju i kulturu Kalesije“ uspješno je završen nakon šest mjeseci aktivnosti koje su povezale sport, rekreaciju, zaštitu okoliša i promociju kulturno-historijskog naslijeđa. U organizaciji Biciklističkog kluba Kalesija realizovane su brojne radionice, biciklističke ture i ekološke akcije, a u projektnim aktivnostima učestvovalo je više od 300 građana.

Projekat je realizovan uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 (ReLOaD3), koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Među njima je i Općina Kalesija, koja je sufinansirala realizaciju projekta.

Cilj aktivnosti bio je potaknuti građane na zdravije životne navike, odgovorniji odnos prema prirodi i bolje upoznavanje kulturnih i historijskih znamenitosti Kalesije.

1 od 2

Biciklom kroz historiju i kulturu Kalesije: Edukacija i obilazak znamenitosti

Tokom šestomjesečne realizacije organizovane su edukativne radionice o biciklizmu, sigurnosti u saobraćaju, korištenju biciklističke opreme, planinarenju i zaštiti životne sredine.

Posebno mjesto zauzele su biciklističke ture tokom kojih su učesnici obišli značajne prirodne i kulturno-historijske lokalitete, među kojima su Gojčinska pećina, nekropola stećaka „Mramorje“ u Bulatovcima te nekropola „Sječa Jajići – Međeđa“.

Pored rekreativnih aktivnosti, organizovane su i tri ekološke akcije čišćenja i uređenja lokaliteta, uključujući nekropole stećaka i izletište Pješavica.

Kroz ove aktivnosti učesnici su imali priliku upoznati prirodne i historijske vrijednosti svog kraja, ali i neposredno doprinijeti njihovom očuvanju.

Više od 200 učesnika na Kalesijskoj biciklijadi

Jedan od najposjećenijih događaja u okviru projekta bila je šesta Kalesijska biciklijada, koja je okupila više od 200 učesnika.

Biciklijada je bila prilika za zajedničku rekreaciju i druženje građana različitih generacija, ali i promociju biciklizma kao zdravog i ekološki prihvatljivog načina kretanja.

Kao završna aktivnost projekta „Biciklom kroz historiju i kulturu Kalesije“ u užem gradskom jezgru postavljena je informativno-edukativna tabla s parkingom za bicikle.

Ovim je Kalesija dobila dodatni sadržaj namijenjen biciklistima i posjetiocima, koji će ostati na raspolaganju građanima i nakon završetka projekta.

U aktivnostima učestvovalo više od 300 građana

Prema podacima Biciklističkog kluba Kalesija, u realizaciju projekta direktno je bilo uključeno više od 300 osoba, među kojima su djeca, mladi, rekreativci, volonteri i članovi Kluba.

Iz Biciklističkog kluba ističu da su sve planirane aktivnosti realizovane u predviđenim terminima i u skladu s projektnim ciljevima.

Posebnu zahvalnost uputili su učesnicima, volonterima, učenicima Mješovite srednje škole Kalesija, partnerskim institucijama, Evropskoj uniji, UNDP-u i Općini Kalesija, kao i svima koji su podržali realizaciju projekta.

Tokom šest mjeseci organizovane su edukacije, obilasci prirodnih i kulturnih znamenitosti, ekološke akcije i biciklijada, dok su postavljanjem informativne table i parkinga za bicikle osigurani sadržaji koji će se moći koristiti i ubuduće.