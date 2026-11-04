U Kalesiji počinje postavljanje više od 7.700 tabli s kućnim brojevima i nazivima ulica

Kućni brojevi u Kalesiji bit će postavljeni na hiljade objekata u okviru projekta uređenja adresnog sistema, za koji je Općina Kalesija izdvojila 146.488,68 KM. Planirana je izrada i montaža ukupno 7.488 tabli s kućnim brojevima i 265 tabli s nazivima ulica, a radovi će obuhvatiti osam naseljenih mjesta.

Projektom su obuhvaćeni Kalesija Grad, Vukovije Donje, Vukovije Gornje, Tojšići, Petrovice, Hrasno Gornje, Kikači i Rainci Gornji.

Iz Općine Kalesija navode da je cilj uspostavljanje jedinstvenog i uređenog adresnog sistema koji će građanima olakšati pronalaženje adresa, a javnim službama omogućiti efikasnije obavljanje poslova, posebno prilikom hitnih intervencija.

Kućni brojevi u Kalesiji bit će postavljeni na više od polovine evidentiranih objekata

Prema podacima uspostavljenog Adresnog registra, na području općine Kalesija dodijeljeno je ukupno 14.266 kućnih brojeva.

Tokom ove godine planirano je označavanje više od 50 posto izgrađenih objekata evidentiranih u registru, dok je nastavak aktivnosti predviđen i tokom 2027. godine.

Postavljanje novih i zamjena postojećih tabli obavljat će se u skladu s Adresnim registrom i važećim pravilnikom kojim su definisani izgled i dimenzije tabli za označavanje ulica i objekata.

Građani mogu provjeriti svoj kućni broj putem interneta

Građanima Kalesije omogućena je i online provjera dodijeljenih kućnih brojeva putem Geoportala Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovom portalu dostupni su podaci o nazivima ulica, naseljenih mjesta i kućnim brojevima, što omogućava jednostavniju provjeru adrese.

Podacima se može pristupiti putem Geoportala IPP FBiH.

Nove table s nazivima ulica imat će i QR kodove

Novost u okviru projekta bit će prostor predviđen za QR kod u gornjem desnom uglu tabli s nazivima ulica.

Skeniranjem QR koda građani će moći pristupiti dodatnim informacijama o naseljenom mjestu, kao i podacima o osobi ili drugom pojmu po kojem je određena ulica ili naseljeno mjesto dobilo naziv.

Iz Općine Kalesija ističu da će uređen adresni sistem doprinijeti boljoj orijentaciji stanovništva i posjetilaca, ali i olakšati rad hitne pomoći, vatrogasaca, policije i drugih službi kojima su precizne adrese neophodne za pravovremeno djelovanje.

Aktivnosti označavanja nastavit će se i naredne godine, s ciljem postepenog obuhvatanja preostalih objekata evidentiranih u Adresnom registru.