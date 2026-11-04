Osam povrijeđenih vojnika EUFOR-a napustilo bolnicu u Brčkom, jedan pacijent i dalje u UKC-u Tuzla

Osam povrijeđenih vojnika EUFOR-a, koji su nakon helikopterske nesreće u Goricama kod Brčkog bili hospitalizovani u brčanskoj bolnici, danas je otpušteno iz ove zdravstvene ustanove. Sanitetskim vozilima transportovani su u Tuzlu, odakle je planiran njihov prevoz specijalnim letom u Italiju na nastavak liječenja.

Direktor Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ Jasmin Mehanović potvrdio je da su svi otpušteni pacijenti nakon pružene medicinske pomoći i saniranja lakših tjelesnih povreda procijenjeni sposobnim za transport.

Jedan povrijeđeni vojnik EUFOR-a ostao u brčanskoj bolnici

U brčanskoj bolnici trenutno se nalazi još jedan pripadnik EUFOR-a, koji je zadržan na Odjeljenju hirurgije.

Prema procjenama ljekara, njegovo liječenje trebalo bi biti nastavljeno do kraja sedmice, nakon čega se očekuje transport u Italiju.

Mehanović je istakao da su povrijeđeni pripadnici EUFOR-a i njihovi nadređeni izrazili zahvalnost zdravstvenim radnicima na pruženoj pomoći i profesionalnom odnosu tokom liječenja.

„Strani vojnici koji su bili zadržani u našoj ustanovi imaju samo riječi pohvale za medicinsko osoblje. I oni i njihovi pretpostavljeni više puta su izražavali zahvalnost i zadovoljstvo profesionalnošću naših zaposlenih“, rekao je Mehanović.

Posebno je pohvalio angažman medicinskih timova, uključujući zaposlene u službama hitne medicinske pomoći, anestezije, hirurgije i ortopedije, kao i vozače sanitetskih vozila koji su učestvovali u zbrinjavanju povrijeđenih.

UKC Tuzla: Jedan pacijent i dalje na liječenju, stanje nepromijenjeno

Prema informacijama koje je RTV Slon dobio iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno se nalazi jedan pacijent povrijeđen u helikopterskoj nesreći kod Brčkog.

Njegovo zdravstveno stanje je nepromijenjeno, a pacijent je hemodinamski stabilan, potvrđeno je za RTV Slon iz UKC-a Tuzla. Podsjećamo, nakon nesreće dva povrijeđena pripadnika EUFOR-a bila su upućena na liječenje u UKC Tuzla.

Helikopterska nesreća dogodila se 29. oktobra na području Gorica kod Brčkog. U nesreći su poginula četiri pripadnika EUFOR-a, dok je 11 osoba povrijeđeno.