CBBiH i ECB potpisale sporazum: Jača zaštita eura od krivotvorenja u BiH

Zaštita eura od krivotvorenja u Bosni i Hercegovini bit će unaprijeđena nakon što su Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) i Evropska centralna banka (ECB) potpisale sporazum o saradnji koji omogućava direktnu razmjenu informacija i tehničkih podataka o krivotvorenim novčanicama.

Sporazum predstavlja važan korak u jačanju finansijske sigurnosti u BiH, a njegov cilj je efikasnije otkrivanje i praćenje krivotvorenog novca, kao i unapređenje saradnje domaćih institucija s evropskim finansijskim sistemom.

Zaštita eura kroz razmjenu podataka između CBBiH i ECB

Prema potpisanom sporazumu, Evropska centralna banka dostavljat će CBBiH tehničke informacije o poznatim vrstama krivotvorenih euronovčanica, uključujući njihove karakteristike i sigurnosna obilježja koja omogućavaju preciznije prepoznavanje falsifikata.

Istovremeno, Centralna banka BiH obavezala se da će ECB-u dostavljati podatke o svim krivotvorenim euronovčanicama otkrivenim na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prema potrebi, bit će dostavljane i digitalne fotografije ili fizički uzorci novčanica radi njihove stručne analize i klasifikacije.

Na ovaj način informacije o krivotvorinama otkrivenim u BiH postat će dio šireg evropskog sistema praćenja, što bi trebalo omogućiti brže prepoznavanje novih načina falsifikovanja novca.

Saradnja će obuhvatiti i pravovremeno obavještavanje o značajnijim slučajevima krivotvorenja, čime se dodatno unapređuje zaštita eura i sigurnost gotovinskog prometa.

Selimović: Sporazum jača institucionalne veze s Evropskom unijom

Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović istakla je da značaj sporazuma nije ograničen samo na tehničku saradnju u otkrivanju krivotvorenih novčanica.

„Značaj sporazuma prevazilazi njegovu neposrednu tehničku svrhu. On predstavlja dodatno jačanje institucionalnih veza Centralne banke Bosne i Hercegovine s jednom od ključnih finansijskih institucija Evropske unije i potvrđuje opredijeljenost CBBiH za kontinuirano unapređenje međunarodne saradnje, primjenu evropskih standarda i jačanje institucionalnih kapaciteta“, izjavila je Selimović.

Iz Centralne banke BiH naglašavaju da sporazum ima poseban značaj i u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine, jer doprinosi približavanju domaćih institucija evropskim mehanizmima i standardima finansijske sigurnosti.

Pored efikasnijeg otkrivanja krivotvorenih novčanica, unaprijeđena zaštita eura trebala bi doprinijeti i jačanju povjerenja građana i poslovne zajednice u sigurnost gotovinskog prometa.