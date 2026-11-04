Budžet Grada Tuzle za 2027. godinu: Prijedlozi se mogu dostaviti do 17. novembra

Ali Huremović
Budžet Grada Tuzle za 2027. godinu: Prijedlozi se mogu dostaviti do 17. novembra
Grad Tuzla/ Ulaz u Gradsku upravu

Budžet Grada Tuzle za 2027. godinu nalazi se u fazi javne rasprave, a korisnici budžetskih sredstava iz oblasti razvoja, poduzetništva i poljoprivrede svoje prijedloge i sugestije mogu dostaviti do 17. novembra.

Gradsko vijeće Tuzla na sjednici održanoj 28. oktobra usvojilo je Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2027. godinu i Nacrt Odluke o njegovom izvršavanju. Na istoj sjednici donesena je odluka kojom je utvrđen način provođenja javne rasprave o ovim dokumentima.

Budžet Grada Tuzle za 2027. godinu: Ko može dostaviti prijedloge?

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle zadužena je za provođenje javne rasprave u dijelu budžetskih sredstava namijenjenih razvoju, poduzetništvu i poljoprivredi.

Pravo dostavljanja prijedloga i sugestija putem ove službe imaju korisnici budžeta iz navedenih oblasti, kao i javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, a koji koriste sredstva gradskog budžeta.

Javna rasprava traje do 17. novembra 2026. godine, što je ujedno posljednji dan za dostavljanje prijedloga i sugestija u okviru ovog postupka.

Kako dostaviti prijedloge na Nacrt Budžeta?

Prijedlozi i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2027. godinu mogu se dostaviti u pisanom obliku putem Pisarnice Grada Tuzle ili elektronski na adresu [email protected].

Za dodatne informacije o javnoj raspravi zainteresovani se mogu obratiti Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu na brojeve telefona 035/307-385 i 035/307-389.

Nakon završetka javne rasprave i razmatranja pristiglih prijedloga slijede naredne aktivnosti u postupku pripreme i donošenja Budžeta Grada Tuzle za 2027. godinu.

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