U Tuzlanskom kantonu potpisan Protokol o postupanju u slučajevima silovanja

Protokol o postupanju u slučajevima silovanja u Tuzlanskom kantonu potpisali su predstavnici šest institucija i organizacija s ciljem unapređenja zaštite žrtava seksualnog nasilja, efikasnijeg procesuiranja počinilaca i osiguravanja pravovremene stručne pomoći.

Potpisivanje je upriličeno u prostorijama Kriznog centra koji djeluje u okviru Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Ovim dokumentom uspostavlja se okvir za koordinisano postupanje nadležnih institucija, kako bi osobe koje su preživjele silovanje dobile medicinsku, psihološku, socijalnu i pravnu podršku.

Protokol o postupanju u slučajevima silovanja povezuje šest institucija i organizacija

Među potpisnicima je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje je u procesu zastupao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, dok je Protokol u ime Tužilaštva potpisala sekretar Amna Adriana Brčinović.

Dokument su potpisali i predstavnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva za rad, socijalnu zaštitu i povratak TK, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla te Udruženja građana „Vive Žene“, Centra za terapiju i rehabilitaciju Tuzla.

Saradnjom ovih institucija nastoji se osigurati usklađeno djelovanje zdravstvenog, policijskog, pravosudnog i sistema socijalne zaštite u slučajevima seksualnog nasilja.

Poseban fokus na zaštiti dostojanstva i privatnosti žrtava

Jedan od ključnih ciljeva Protokola jeste jasno definisanje obaveza i procedura za sve institucije uključene u postupanje nakon prijave silovanja.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti dostojanstva, privatnosti i prava žrtava, kao i sprečavanju sekundarne viktimizacije, odnosno dodatnog traumatiziranja tokom medicinskih pregleda, davanja izjava i postupanja nadležnih službi.

Protokolom je predviđen multidisciplinarni pristup koji podrazumijeva međusobnu saradnju stručnjaka različitih oblasti, kako bi se žrtvama omogućila pravovremena podrška, uz istovremeno provođenje potrebnih istražnih i pravosudnih postupaka.

Potpisivanjem ovog dokumenta utvrđen je zajednički okvir postupanja šest institucija i organizacija u Tuzlanskom kantonu, s naglaskom na zaštitu prava žrtava i njihovu sigurnost tokom cijelog postupka.