UKC Tuzla objavio listu lijekova koji nedostaju: Pet lijekova nije isporučeno

RTV SLON

UKC Tuzla objavio je listu nedostajućih lijekova koje Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio ovoj zdravstvenoj ustanovi, zaključno s 30. oktobrom 2026. godine. Na spisku se nalazi pet lijekova koji se koriste u liječenju različitih teških oboljenja, uključujući pojedine vrste malignih bolesti.

Prema zvaničnom obavještenju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, među nedostajućim lijekovima nalaze se Idarubicin u ampulama, Mitoxantron u ampulama, Pemetreksed u ampulama od 500 miligrama, Daunorubicin u ampulama od 20 miligrama te Everolimus u tabletama od 10 miligrama.

Riječ je o lijekovima koji se, zavisno od dijagnoze i terapijskog protokola, koriste u liječenju određenih malignih i drugih ozbiljnih oboljenja.

Idarubicin i Daunorubicin primjenjuju se u liječenju pojedinih oblika leukemije, dok se Pemetreksed koristi u terapiji određenih malignih oboljenja, uključujući rak pluća. Mitoxantron i Everolimus također imaju primjenu u liječenju različitih bolesti, zavisno od medicinskih indikacija.

UKC Tuzla nije naveo kada se očekuje isporuka lijekova

U obavještenju nije precizirano kada bi nedostajući lijekovi mogli biti isporučeni niti koliko pacijenata trenutno čeka terapiju koja uključuje ove lijekove.

Također, nisu navedeni razlozi zbog kojih lijekovi nisu dostavljeni zdravstvenoj ustanovi.

Objavljena lista odnosi se na stanje isporuke na dan 30. oktobra 2026. godine i ne predstavlja potvrdu da su sve zalihe navedenih lijekova u UKC-u Tuzla iscrpljene.

 

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