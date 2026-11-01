UKC Tuzla potpisao sporazum s medicinskim univerzitetom u Uzbekistanu

UKC Tuzla potpisao je Memorandum o razumijevanju i saradnji s Državnim medicinskim univerzitetom u Samarkandu, u Republici Uzbekistan. Sporazumom su otvorene mogućnosti za zajedničke naučnoistraživačke projekte, razmjenu ljekara i zdravstvenih radnika te unapređenje medicinskog obrazovanja i kliničke prakse.

Memorandum su potpisali vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, i rektor Državnog medicinskog univerziteta u Samarkandu, prof. dr. Jasur Rizayev.

Saradnja dvije zdravstvene i obrazovne ustanove obuhvatit će razmjenu stručnih znanja i kliničkih iskustava, realizaciju zajedničkih istraživanja te edukaciju i profesionalno usavršavanje zdravstvenih radnika.

Poseban naglasak stavljen je na razmjenu ljekara, nastavnog i drugog medicinskog osoblja, organizaciju stručnih kongresa, simpozija, seminara i radionica, kao i primjenu savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda.

UKC Tuzla širi međunarodnu saradnju u oblasti medicine

Govoreći o značaju potpisanog memoranduma, direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić istakao je da međunarodno povezivanje predstavlja važan dio razvoja ove zdravstvene ustanove.

„Uspostavljanje ove saradnje predstavlja važan korak u daljnjem međunarodnom povezivanju naše ustanove“, izjavio je Umihanić.

Podsjetio je na bogatu medicinsku i naučnu tradiciju Uzbekistana, posebno Samarkanda i Taškenta, koji su kroz historiju predstavljali značajne centre obrazovanja i razvoja medicine.

Umihanić je ukazao i na naslijeđe poznatog učenjaka i ljekara Ibn Sine, odnosno Avicene, čije je djelo „Kanon medicine“ stoljećima imalo važnu ulogu u medicinskom obrazovanju.

Prema njegovim riječima, savremeni medicinski centri u Uzbekistanu razvijaju istraživačke i kliničke kapacitete u oblastima hirurgije, interne medicine, imunologije, kardiologije i onkologije.

„Vjerujem da će saradnja naših institucija omogućiti kvalitetnu razmjenu znanja i iskustava, zajedničke istraživačke aktivnosti i stručno usavršavanje zdravstvenih profesionalaca“, poručio je Umihanić.

Planirani zajednički projekti i razmjena stručnjaka

Potpisani memorandum predviđa i razmjenu naučnih publikacija, povezivanje medicinskog obrazovanja s kliničkom praksom te razvoj i primjenu novih medicinskih tehnologija.

Iz UKC-a Tuzla navode da je jedan od strateških ciljeva međunarodne saradnje stvaranje dodatnih mogućnosti za razvoj medicinske struke i primjenu savremenih dostignuća u svakodnevnom liječenju pacijenata.

U narednom periodu očekuje se dogovaranje konkretnih zajedničkih aktivnosti i projekata između UKC-a Tuzla i Državnog medicinskog univerziteta u Samarkandu.