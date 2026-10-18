Akcija darivanja krvi u Živinicama u utorak, građani pozvani da se odazovu

RTV SLON
Foto: Ilustracija darivanja krvi napravljena pomoću umjetne inteligencije

Akcija darivanja krvi u Živinicama bit će održana u utorak, 20. oktobra, u organizaciji Crvenog križa Grada Živinice i Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Građani koji žele darovati krv mogu se odazvati u periodu od 9 do 12 sati.

Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog križa u Živinicama, a cilj je prikupljanje dragocjenih doza krvi za potrebe pacijenata kojima je transfuzija neophodna tokom liječenja.

Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uslove za darivanje krvi da se pridruže akciji i svojim učešćem pomognu onima kojima je krv potrebna.

Dobrovoljno darivanje krvi ima važnu ulogu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za operativne zahvate, hitne medicinske intervencije i liječenje pacijenata s različitim zdravstvenim stanjima.

Gdje i kada će biti održana akcija darivanja krvi u Živinicama?

Građani krv mogu darovati u utorak, 20. oktobra, od 9 do 12 sati, u prostorijama Crvenog križa Grada Živinice.

Za dodatne informacije o organizaciji akcije zainteresovani se mogu obratiti Crvenom križu na broj telefona 035/774-165.

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