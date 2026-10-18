Porodilje u FBiH dobile po 2.000 KM greškom, Ministarstvo traži povrat novca

Porodilje u FBiH koje su početkom oktobra na račune dobile po 2.000 KM umjesto predviđenih 1.000 KM jednokratne pomoći za novorođenčad moraju vratiti više uplaćeni novac. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da je zbog softverske greške dvostruka isplata izvršena za 60 korisnica, kojima su potom upućeni zahtjevi za povrat sredstava.

Riječ je o jednokratnoj novčanoj podršci koju Federacija BiH isplaćuje porodicama za svako novorođeno dijete. Umjesto odobrenih 1.000 KM, pojedinim korisnicama na bankovne račune uplaćen je dvostruko veći iznos.

Nakon isplate porodilje su elektronskom poštom dobile obavještenja da je došlo do greške i da trebaju vratiti dodatnih 1.000 KM. Takve poruke izazvale su nedoumice među korisnicama, a dio njih posumnjao je i na mogućnost internetske prevare.

Zbog čega su porodilje u FBiH dobile dvostruku uplatu?

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za Klix.ba su potvrdili da je problem nastao prilikom obrade podataka u novom softveru koji se koristi za administriranje zahtjeva.

Prema objašnjenju Ministarstva, prilikom preuzimanja podataka iz baze sistem je pogrešno obradio dio isplata, zbog čega je 60 korisnica dobilo po dvije uplate.

Ministarstvo je priznalo tehnički propust i uputilo izvinjenje korisnicama zbog nastalih neugodnosti.

Ako je svakoj od 60 korisnica isplaćeno po dodatnih 1.000 KM, ukupna vrijednost pogrešnih uplata iznosi 60.000 KM.

Nije objavljeno koliko je korisnica do sada vratilo novac niti je li softverski problem u potpunosti otklonjen.

Zašto Ministarstvo ne može samo povući novac s računa?

Iako je riječ o grešci institucije koja je izvršila isplatu, povrat dodatnih sredstava moraju obaviti korisnice.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da nakon što novac bude evidentiran na bankovnom računu, banka ne može jednostrano povući sredstva bez saglasnosti vlasnika računa.

Zbog toga je, prema njihovom obrazloženju, neophodno da korisnice učestvuju u postupku povrata.

Ovakva situacija otvorila je i pitanje sigurnosti komunikacije s građanima, posebno zato što su obavještenja dostavljena elektronskom poštom.

Porodiljama koje su dobile zahtjev za povrat novca preporučuje se da prije bilo kakve transakcije provjere autentičnost poruke direktno kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Posebno je važno ne uplaćivati novac na račune navedene u neprovjerenim porukama i ne dostavljati podatke o bankovnim karticama ili pristupne šifre.

Kako funkcioniše jednokratna pomoć od 1.000 KM za novorođenčad?

Federalna podrška porodicama s novorođenom djecom uvedena je 2024. godine, a isplata se provodi putem elektronskog sistema ePorodilja.

Za svako dijete rođeno u 2026. godini koje ispunjava propisane uslove predviđena je jednokratna novčana podrška od 1.000 KM.

Aplikacija za prijave otvorena je 1. marta ove godine, a zahtjevi se podnose elektronskim putem. Sistem je povezan sa službenim evidencijama kako bi se smanjila potreba za prikupljanjem dokumentacije i ubrzala obrada prijava.

Prema ranije objavljenim podacima Ministarstva, tokom prve dvije godine provođenja programa podršku je dobilo približno 32.000 novorođene djece, za šta je izdvojeno oko 32 miliona KM.

Za provođenje ove mjere u 2026. godini predviđeno je dodatnih 16 miliona KM iz federalnog budžeta.

Prijava za jednokratnu pomoć dostupna je putem zvanične aplikacije ePorodilja, gdje roditelji mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

Šta trebaju uraditi korisnice koje su dobile više novca?

Korisnice kojima je na račun uplaćeno 2.000 KM trebaju provjeriti da li se uplata odnosi na grešku koju je potvrdilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Prije vraćanja novca preporučljivo je zatražiti zvaničnu potvrdu iznosa, instrukcije za uplatu i informacije o evidentiranju povrata sredstava.

U slučaju sumnje u vjerodostojnost elektronske poruke, korisnice se mogu obratiti Ministarstvu putem kontakata objavljenih na njegovoj zvaničnoj internet stranici.

Ministarstvo zasad nije javno objavilo jedinstven rok za povrat pogrešno isplaćenih sredstava niti detaljne informacije o tome kako će se postupati ako pojedine korisnice nisu u mogućnosti odmah vratiti novac.