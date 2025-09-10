Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona saopćilo je da će danas biti izvršena isplata socijalnih davanja za korisnike na području kantona.

Naknade porodiljama

Najveći iznos odnosi se na novčane naknade porodiljama koje nisu u radnom odnosu, za šta je osigurano 1.871.426 KM, a sredstva su odobrena na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Naknade za hranitelje i subvencija prevoza

Pored porodiljskih naknada, bit će izvršena i isplata naknada za hraniteljstvo te subvencije troškova prevoza.

Iz Ministarstva finansija TK navode da će isplata ostalih oblika socijalnih davanja biti realizovana nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dostavi potrebnu dokumentaciju. Korisnici će, kako je istaknuto, o svakoj narednoj uplati biti blagovremeno obaviješteni.

Ova sredstva predstavljaju značajnu podršku porodicama i socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva u Tuzlanskom kantonu, a redovne isplate su ključne za očuvanje socijalne sigurnosti.

Više informacija dostupno je na stranici Vlade TK i Ministarstva finansija TK.