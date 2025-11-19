Provjerite status svog zahtjeva: isplaćena pomoć za 10.872 novorođene bebe u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je  putem aplikacije ePorodilja, jednokratno,  isplaćena pomoć za 10.872 novorođene bebe u Federaciji BiH. Iznos od 1.000 KM po djetetu dodijeljen je porodicama širom FBiH, a ukupna vrijednost dosad isplaćene podrške premašila je 10,8 miliona KM.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ističe da je ova mjera važan oslonac mladim porodicama, naglašavajući da se svi zaprimljeni zahtjevi obrađuju bez dugog čekanja. Kaže da je prioritet pružiti podršku roditeljima u njihovim najvažnijim životnim trenucima i osigurati da svako novorođenče dobije pripadajuća sredstva.

Do ovog trenutka isplaćeno je 10.688 zahtjeva, dok su preostali u završnoj fazi provjere i bit će realizirani nakon verifikacije podataka u aplikaciji. Od ukupnog broja beba koja su ove godine primila jednokratnu pomoć, 5.657 su dječaci, a 5.215 djevojčice.

Tokom prošle godine podrška je dodijeljena za nešto više od 16.000 novorođenčadi rođene u 2024. godini, u ukupnom iznosu od oko 16 miliona KM, što potvrđuje kontinuitet ulaganja u porodice širom Federacije.

