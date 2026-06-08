BH Pošta predstavila marku posvećenu plasmanu Zmajeva na Svjetsko prvenstvo

BH Pošta predstavila je prigodnu poštansku marku posvećenu plasmanu Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Marka je predstavljena danas u auli sarajevske Glavne pošte, a ceremoniji su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, predstavnici institucija, sportskih organizacija, poslovne zajednice i medija.

Iz BH Pošte poručeno je da reprezentacija BiH za građane predstavlja mnogo više od sportskog tima, jer je simbol borbe, ponosa, zajedništva i vjere da ova zemlja, uprkos brojnim izazovima, ima nešto što je ujedinjuje.

Generalni direktor BH Pošte Adis Šehić kazao je da se predstavljanjem marke ne obilježava samo jedan filatelistički projekat, nego trenutak koji je ušao u historiju bh. sporta.

“Plasman Nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nije samo sportski rezultat. To je događaj koji je zaustavio pažnju cijele zemlje u jednom trenutku, u jednoj snažnoj spoznaji da smo ponovo na najvećoj sceni”, poručio je Šehić.

Marka kao trajno svjedočanstvo sportskog uspjeha

BH Pošta je, kako je naglašeno, željela da ovaj uspjeh dobije trajnu vrijednost kroz poštansku marku, koja će ostati svjedočanstvo velike sportske priče i generacijama koje dolaze.

Šehić je zahvalio Nogometnom savezu BiH i Agenciji za poštanski promet, koji su omogućili realizaciju ovog projekta.

“Ova poštanska marka će preći cijeli svijet. Ona će ići iz ruke u ruku i poslati poruku o jednoj maloj zemlji koja je došla na scenu sa velikim igračima. Možemo da se zahvalimo svim našim igračima, našem stručnom timu koji su uspjeli u tome da dođemo do Svjetskog prvenstva”, kazao je Šehić.

Generalni sekretar Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH Adnan Džemidžić zahvalio je BH Pošti na inicijativi da odštampa marku sa motivom reprezentacije BiH i njenog plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Kako je kazao, u vremenu savremenih tehnologija poštanska marka budi posebne emocije i predstavlja priznanje svima koji su godinama gradili put do najveće svjetske fudbalske scene.

“Ova poštanska marka nije posvećena samo jednoj utakmici ili jednoj generaciji igrača, već svim ljudima koji su svojim trudom doprinijeli da Bosna i Hercegovina ponovo bude dio svjetske fudbalske elite. Posebno nas raduje što će ovaj historijski uspjeh ostati trajno zabilježen i kroz marku”, rekao je Džemidžić.

Uručene prigodne plakete

U okviru ceremonije uručene su i prigodne staklene plakete sa otiskom poštanske marke generalnom sekretaru Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH Adnanu Džemidžiću i premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću.

Posebne plakete pripremljene su i za predsjednika Saveza Vicu Zeljkovića, selektora Sergeja Barbareza i kapitena reprezentacije Edina Džeku.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je zadovoljstvo što prisustvuje predstavljanju marke, ističući da je ovo i prilika da se reprezentaciji poželi što bolji rezultat na Svjetskom prvenstvu.

“Ovo je prilika i da zaželimo našoj reprezentaciji što je moguće bolji rezultat i plasman na Svjetskom prvenstvu”, kazao je Nikšić, dodajući da je danas lijepo biti navijač Bosne i Hercegovine.

On je naglasio da je plasman reprezentacije na Svjetsko prvenstvo veliki uspjeh, a u šaljivom tonu dodao da će javnost, poznavajući navijačka očekivanja, možda biti nezadovoljna ako reprezentacija ne dođe barem do polufinala.

Marka izlazi 12. juna

Prigodna poštanska marka zvanično će biti puštena u opticaj 12. juna, u tiražu od 10.000 primjeraka. Njena nominalna vrijednost iznosi 2,20 KM, a bit će odštampano i 150 FDC koverti.

Autor marke je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević.

Iz BH Pošte su poručili da predstavljanjem ove marke nastavljaju čuvati i promovisati važne trenutke iz historije Bosne i Hercegovine, posebno uspjehe koji nadilaze sport i postaju dio zajedničkog identiteta građana.