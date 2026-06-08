Klub Zmajevo srce najavio predstavljanje najveće zastave Bosne i Hercegovine

Klub Zmajevo srce, uz podršku brojnih partnera i prijatelja, prije nekoliko mjeseci započeo je projekat “Svi pod jednom zastavom” a posvećen je izradi najveće zastave Bosne i Hercegovine.

Iz Kluba navode da ova ideja postoji već duže vrijeme, a da je plasman Fudbalske reprezentacije BiH na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo bio pravi trenutak da projekat konačno bude realizovan.

“Za vrlo, vrlo kratko vrijeme smo mi uspjeli obezbjediti sredstva I sve I evo još uvijek nam daju podršku. Zastava još uvijek nije gotova, želimo je napraviti stvarno što većom.” kazao je Omer Isović, predsjednik Udruženja “Zmajevo Srce”.

Tačne dimenzije zastave još nisu poznate, ali se očekuje da će pred početak utakmice Bosna i Hercegovina – Kanada prekriti cijeli Trg slobode.

“Reći ću vam da smo bili na Trgu slobode i da smo planirali da je okačimo na zgradu Privredne komore, ali zgrada Privredne komore je svojom visinom i dužinom mala da bi ta zastava stala.” navodi Isović.

Podršku ovom rekordnom projektu pružili su brojni partneri, kompanije, gradovi i općine iz cijelog kantona, a zastava će se u narednim sedmicama krasiti brojne lokacije širom kantona.

Kako je istaknuto cilj projekta je pokazati da inkluzija osoba sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta može rušiti postojeće granice i postavljati nove rekorde.

„Ovo je još jedan dokaz kako je inkluzija u svim sferama društva i kako sve osobe našeg grada i društva mogu da daju dobre ideje i možemo da se ugledamo na njih kako zajedno da promovišemo kvalitet naše države, jedinstvo, suverenitet naše države a posebno je zastava nacionalna, ono što nas sve zajedno okuplja.“ navodi Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

„Ideja sa najvećom zastavom u Srebreniku je naravno prihvaćena veoma pozitivno i prije svega što u današnjim danima kada je patriotizam na najvećem levelu u nego dosada i posebno mi je drago što će ta zastava pronaći mjesto na našem Starom gradu Srebreniku.“ ističe Adnan Bjelić, gradonačelnik Srebrenika.

„Pogotovo sam ponosan što se to dešava u našem gradu na najvećem trgu što je uključen ovoliki broj ljudi, što mi djecu od malih nogu učimo šta je to patriotizam, šta je to državna zastava.“ kazao je Edin Hadžić, „Vrtić Kiki“ Tuzla.

Predstavljanje zastave bit će održano u petak, 12. juna, u 20:45 sati na Trgu slobode u Tuzli, neposredno uoči utakmice Bosna i Hercegovina – Kanada, a radost nisu krili ni oni zbog kojih je ovaj projekat pokrenut.

“Hvala svima koji su nas podržali, na Trgu slobode ćemo da širimo našu najveću zastavu BiH” kazao je svima najdraži član Kluba “Zmajevo srce” Saša Šunjka.

Istaknuto je da je najveća zastava Bosne i Hercegovine potvrda da dobre ideje mogu rušiti predrasude, bez obzira na to od koga dolaze.