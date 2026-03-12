Rusejla Halilović: Kome smetaju iftari u Zmajevom srcu

Rusejla Halilović reagovala je nakon što su, zbog anonimne prijave, inspekcije posjetile Klub Zmajevo srce, mjesto u kojem se okupljaju djeca sa Down sindromom i drugim poteškoćama u razvoju, a tokom Ramazana organizuju i zajednički iftari.

U svojoj reakciji Halilović je izrazila ogorčenje zbog činjenice da su iftari koje organizuju djeca i njihovi prijatelji postali predmet anonimnih prijava i inspekcijskih kontrola.

Istakla je kako je posebno poražavajuće da se u mjesecu Ramazanu problematizuje okupljanje čiji je cilj zajedništvo i podrška djeci koja se svakodnevno suočavaju s brojnim izazovima.

„S velikom tugom i ogorčenjem primila sam vijest da su iftari u Klubu Zmajevo srce postali predmet prijava i inspekcijskih dolazaka. Postavljam javno pitanje, kome mogu smetati dječiji osmijesi, zajedništvo i iftar koji ta djeca organizuju kako bi ugostila svoje prijatelje, ljude koji im pomažu i koji su uz njih“, poručila je Halilović.

Naglasila je da Zmajevo srce nije samo prostor u kojem se okupljaju članovi udruženja, nego mjesto gdje djeca pronalaze prihvatanje, podršku i osjećaj pripadnosti.

„To je mjesto gdje djeca koja često u društvu nailaze na prepreke pronalaze toplinu i razumijevanje. Upravo zato je posebno teško prihvatiti da se zbog anonimnih prijava pozivaju inspekcije, kao da je riječ o nečemu spornom“, navela je.

Halilović je podsjetila da je uz ovu djecu od samog početka rada kluba i da je imala priliku svjedočiti njihovom napretku i radosti koju im donose zajednička druženja.

„Imala sam priliku gledati njihove prve korake, njihov napredak i radost koju im pruža svaki susret. Zato ću uvijek glasno i odlučno stati uz njih“, kazala je.

Dodala je i da anonimne prijave i pritisci ne mogu zaustaviti humanost i solidarnost.

„Ako neko misli da će anonimnim prijavama i inspekcijama zaustaviti dobrotu, vara se. Dobrota se ne može uplašiti, humanost se ne može zabraniti, a osmijesi ove djece su jači od svake zlobe“, poručila je.

Podsjećamo, iz Kluba Zmajevo srce ranije su saopćili da su, nakon anonimne prijave, u prostorije kluba došle tri opštinske inspekcije, dok su se u tom trenutku pripremali iftari za djecu, osobe slabijeg imovinskog stanja i članove udruženja slijepih.

Iz kluba su naveli da iftare organizuju kako bi zajedno osjetili radost Ramazana i omogućili djeci i njihovim prijateljima da se druže i provedu vrijeme u zajedništvu, uz podršku humanitarne organizacije Merhamet koja osigurava obroke.

Uprkos prijavama i inspekcijskim dolascima, iz Zmajevog srca poručuju da neće odustati od aktivnosti koje organizuju za djecu i zajednicu.