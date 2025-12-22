Humana Tuzla: Novogodišnji paketići za djecu uz podršku Udruženja „Zmajevo srce“ i prijatelja inkluzije

U Tuzli je u toku humana akcija prikupljanja novogodišnjih paketića za djecu sa invaliditetom, djecu oboljelu od malignih oboljenja, kao i svu djecu koja se trenutno nalaze na liječenju na Pedijatrijskoj klinici UKC-a Tuzla.

Organizator ove plemenite inicijative je Udruženje djece sa Downovim sindromom „Zmajevo srce“ iz Tuzle, koje i ovoga puta pokazuje da humanost, solidarnost i briga za najranjivije ne poznaju prepreke.

Posebnu radost ovoj akciji donose Djed Mraz Saša i Mrazica Irmela, djeca sa Downovim sindromom i članovi kluba „Zmajevo srce“, koji svojim učešćem šalju snažnu poruku inkluzije, jednakosti i istinske praznične topline.

Akcija se realizuje uz snažnu podršku brojnih udruženja, pojedinaca i ljudi velikog srca iz Tuzle i cijelog Tuzlanskog kantona.

Među njima je i Moto Club „Salines“ iz Tuzle, dugogodišnji prijatelj i podrška Udruženju „Zmajevo srce“ još od samih početaka njegovog rada, kao i Rusejla Halilović, koja je od samog osnivanja uz klub „Zmajevo srce“, jedini klub ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini koji zapošljava osobe sa invaliditetom.

Cilj akcije je jednostavan, ali duboko važan, izmamiti osmijeh djeci koja se suočavaju s teškim životnim izazovima, uljepšati im praznične dane i poslati jasnu poruku da nisu sami, da su voljeni i da cijela zajednica misli na njih.

Iz Udruženja „Zmajevo srce“ poručuju da svaka donacija, bez obzira na vrijednost, ima nemjerljiv značaj, jer iza svakog paketića stoji poruka nade, podrške i ljudskosti.

Ova akcija još jednom potvrđuje da Tuzla i njeni građani znaju stati uz one kojima je pomoć najpotrebnija.Humanost je ono što nas povezuje, a djeca, bez obzira na bolest ili teškoće, zaslužuju radost, pažnju i dostojanstvo.

Paketići se prikupljaju u Klubu “Zmajevo srce” do 27.decembra, a svi zainteresovani mogu posjetiti ovaj lokal i darovati paketiće i izmamiti osmijehe na lica.

