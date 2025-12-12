Humanitarni bazar Zmajevo srce u Tuzli okupio velika srca

U Klubu Zmajevo srce u Tuzli danas je održan veliki humanitarni bazar, čiji je cilj prikupljanje sredstava za projekte kluba i podrška osobama sa invaliditetom. U ovoj humanoj akciji učestvovala su brojna udruženja žena i kulturno-umjetnička društva, koja su građanima ponudila raznovrsna domaća jela, pripremana s posebnom pažnjom. Bazar je bio prilika da se kroz druženje i zajedništvo pruži konkretna podrška onima kojima je najpotrebnija.

„Mi smo u ovim momentima zadovoljni. Još uvijek to varira iz dana u dan, ali s obzirom na situaciju i poziciju u kojoj smo bili, danas se ne smijemo žaliti. Sve ovo je znak podrške Klubu Zmajevo srce, koji je postao, da tako kažem, jedan tuzlanski brend“, istakao je Omer Isović, predsjednik Udruženja „Zmajevo srce“.

Humanitarni bazar okupio je i brojna udruženja žena iz Tuzle i drugih gradova, koja su svojim radom i angažmanom dala poseban pečat ovoj akciji. Na štandovima su se našli domaći kolači, slana jela, zimnica i ručni radovi, sve ono što ova udruženja godinama pripremaju i predstavljaju na sajmovima i manifestacijama širom Bosne i Hercegovine.

„Ovo je zaista lijepa inicijativa i svaka čast organizatorima, ovo svakako treba podržati. Mi smo donijeli paketiće i upakovali ih, izvinite, malo sam pod utiskom“, istakla je Ramiza Bogaljević, predsjednica Udruženja žena „Žena Janja“.

„Mi se uvijek rado odazivamo humanitarnim akcijama. Danas smo došle sa svojom hranom, a moje članice su mnogo doprinijele. Donijele smo ručne radove, zimnicu i drugo. Kada je riječ o samoj ideji, od srca zahvaljujem onima koji su ovo osmislili i organizovali“, dodaje Hodžić Edina, predsjednica Udruženja žena „Daire“ Suha.

„Divni momci, fino rade, sve je super. Prekrasno. Neka ste organizovali ovaj bazar, divno“, istakla je posjetiteljica bazara Mersija Žilić.

Današnji bazar još jednom je pokazao koliko zajedništvo, dobra volja i mali doprinosi mogu imati veliki značaj za osobe sa invaliditetom i projekte koji im svakodnevno olakšavaju život.