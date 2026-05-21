„Zmajevo srce“ proslavilo četvrti rođendan u znaku inkluzije, zajedništva i podrške

Već četiri godine Klub „Zmajevo srce“ djeluje kao mjesto zajedništva, razumijevanja i podrške. Ovaj inkluzivni prostor okuplja osobe s invaliditetom i različitim poteškoćama, omogućavajući im da budu aktivan dio društvene zajednice.

Obilježavanje četvrte godišnjice bilo je prilika da se članovi Kluba osvrnu na ostvarene rezultate i uspjehe.

“Pa lijepo je, puno posla, puno ljubavi, puno gostiju. Želim da vam se zahvalim svima, ovo nam je četvrta godina kako postojimo i želimo da se širimo dalje.” kazao je Saša Šunjka, uposlenik u Klubu „Zmajevo srce“.

“Meni je drago što radim sve ovdje u kafiću. Ima puno posla, slavimo ovdje rođendane. “Ja sam sretna, volim da radim.” kazala je Irmela Peranović, uposlenica u Klubu „Zmajevo srce“.

Četvrti rođendan Udruženja „Zmajevo srce“ bio je prilika da se istakne značaj ovakvih organizacija, koje ne okupljaju samo osobe s Down sindromom i osobe s invaliditetom, nego aktivno rade i na njihovom zapošljavanju. Taj rad prepoznali su i podržali brojni građani širom BiH.

“Najponosniji smo na građane Tuzle I našeg kantona ali I BiH jer nama prijatelji dolaze iz svih krajeva. Najveću podršku imamo od škola, vrtića, fakulteta I naravno samih građana koji su tu svakodnevno I koji su tu vjetar u leđa.” kazao je Omer Isović, predsjednik Udruženja “Zmajevo Srce”.

Podrška nije izostala ni od drugih kompanija, kao ni od različitih nivoa vlasti, koji su prepoznali značaj ovog udruženja i njegovog aktivnog rada.

“Ovaj klub je za vrlo kratko vrijeme postao simbol prijateljstva, zajedništva, iskrene ljubavi prema mladima. Četiri godine uspješnog rada, humanosti, pokazatelji su da samo iskrena I čista ljubav može mijenjati život mladih ljudi a istovremeno stvarati bolje uslove za život naše zajednice.” navodi Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine TK.

“Podrška kroz njihov svakodnevni rad pošto oni imaju određene potrebe koje se traže unutar ovog objekta, a isto tako kroz donacije I sve ono što njima u stvarnosti treba.” dodaje Emir Morić, projekt menadžer Plava Medical Group.