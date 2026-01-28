Klub “Zmajevo Srce” poziva građane i kompanije da podrže organizaciju iftara

U Klubu Zmajevo Srce tokom cijelog mjeseca ramazana organizuju se zajednički iftari s ciljem jačanja solidarnosti, zajedništva i brige za one kojima je podrška najpotrebnija. Kako navode iz Udruženja Zmajevo Srce, iftari nisu zamišljeni samo kao obrok, već kao prostor susreta, druženja i osjećaja pripadnosti, posebno za osobe koje su tokom godine često same ili marginalizirane.

Iz udruženja pozivaju građane, ali i kompanije, da se uključe u ovu ramazansku inicijativu. Pojedinci imaju mogućnost uplate iftara, čime direktno doprinose organizaciji zajedničkih večeri i pružaju podršku korisnicima Zmajevog Srca. Kompanijama se nudi mogućnost da organizuju iftar za svoje radnike u prostoru kluba ili da doniraju iftare namijenjene osobama slabijeg imovinskog stanja, osobama s invaliditetom i drugima kojima je ramazan posebno izazovan period.

Cilj ove inicijative je, ističu organizatori, da što veći broj ljudi barem jednu ramazansku večer provede u toploj i podržavajućoj atmosferi, uz osjećaj da nisu sami. Iz Udruženja Zmajevo Srce poručuju da je ramazan najljepši onda kada se dijeli s drugima i kada zajednica pokaže solidarnost na djelu.

Svi koji žele podržati organizaciju iftara ili se uključiti kao firma mogu se javiti Udruženju Zmajevo Srce putem društvenih mreža ili direktno putem donacija.

Podaci za uplatu:

Udruženje Zmajevo Srce

Žiro račun: 134 00 111 300 59 291

PayPal: [email protected]