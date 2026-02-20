Prvi iftar u Klubu „Zmajevo srce“: Ugostili djecu iz URODIOL-a i njihove rod

U Klubu „Zmajevo srce“ koji okuplja djecu i mlade s poteškoćama u razvoju te promoviše inkluziju i podršku porodicama, organizovan je prvi ovogodišnji iftar.

Domaćini su ugostili djecu i mlade sa autizmom i njihove roditelje iz Udruženja URODIOL.

Inače, Klub „Zmajevo srce“ kroz svoje aktivnosti pruža prostor za druženje, kreativne radionice i međusobnu podršku, a ramazanski iftar bio je prilika da se dodatno osnaže veze među porodicama i zajednicom.

Organizatori su zahvalili svima koji pomažu realizaciju ovog plemenitog projekta i podržavaju rad Kluba.

„Hvala svima koji pomažete ovaj naš plemenit projekat. Nek je Ramazan svima“, poručili su iz Kluba „Zmajevo srce“.