Prvi iftar u Klubu „Zmajevo srce“: Ugostili djecu iz URODIOL-a i njihove roditelje

Selma Jatić
Prvi iftar u Klubu „Zmajevo srce“: Ugostili djecu iz URODIOL-a i njihove rod
Prvi iftar u Klubu „Zmajevo srce“: Ugostili djecu iz URODIOL-a i njihove rod

U Klubu „Zmajevo srce“ koji okuplja djecu i mlade s poteškoćama u razvoju te promoviše inkluziju i podršku porodicama, organizovan je prvi ovogodišnji iftar.

Domaćini su ugostili djecu i mlade sa autizmom i njihove roditelje iz Udruženja URODIOL.

Inače, Klub „Zmajevo srce“ kroz svoje aktivnosti pruža prostor za druženje, kreativne radionice i međusobnu podršku, a ramazanski iftar bio je prilika da se dodatno osnaže veze među porodicama i zajednicom.

Organizatori su zahvalili svima koji pomažu realizaciju ovog plemenitog projekta i podržavaju rad Kluba.

„Hvala svima koji pomažete ovaj naš plemenit projekat. Nek je Ramazan svima“, poručili su iz Kluba „Zmajevo srce“.

pročitajte i ovo

Vijesti

Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

Tuzla i TK

Klub “Zmajevo Srce” poziva građane i kompanije da podrže organizaciju iftara

Tuzla i TK

Uposlenici Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla uključili se u humanu akciju...

Tuzla i TK

Humana Tuzla: Novogodišnji paketići za djecu uz podršku Udruženja „Zmajevo srce“...

Tuzla i TK

Humanitarni bazar Zmajevo srce u Tuzli okupio velika srca

Istaknuto

Veliki humanitarni bazar za Zmajevo srce danas u Tuzli

Vijesti

Željeznice FBiH od 1. marta povećavaju cijene karata

BiH

Vlada odobrila usklađivanje penzija, povećanje 11,26 posto

Istaknuto

Optužnica za navijački obračun u Dubravama: Šta slijedi za 14 optuženih?

Vijesti

Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

BiH

Povodom Dana nezavisnosti BiH: 2. mart ipak neradni u Federaciji BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]