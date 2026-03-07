Klepe za iftar: Tradicionalno jelo koje okuplja porodicu

Miris domaće kuhinje posebno dolazi do izražaja tokom ramazana, a jedno od jela koje se često nađe na trpezi za iftar su klepe. Ovo su mali punjeni jastučići od tijesta koje mnogi povezuju s porodičnim okupljanjima, dugim pripremama u kuhinji i toplinom doma. Iako podsjećaju na mantije ili ravioli, klepe imaju svoj poseban karakter i način pripreme koji ih čini prepoznatljivim jelom bosanske kuhinje.

Klepe su jelo koje se može pripremiti unaprijed, ali su najukusnije kada se serviraju svježe, uz preljev od jogurta ili pavlake i lagano proprženi bijeli luk. Zbog toga su čest izbor za iftarsku trpezu, jer su zasitne, tople i mogu nahraniti cijelu porodicu.

Priprema:

Priprema počinje od tijesta koje treba biti mekano i elastično. Za tijesto su potrebna tri šolja brašna, jedno jaje, prstohvat soli i mlaka voda. Brašno se stavi u veću posudu, doda se so i jaje, a zatim se uz postepeno dodavanje mlake vode umijesi glatko tijesto. Tijesto treba mijesiti nekoliko minuta dok ne postane kompaktno i elastično, nakon čega se pokrije i ostavi da odmori oko dvadeset minuta.

Dok tijesto odmara, priprema se nadjev. Za klasične klepe najčešće se koristi mljevena junetina. Potrebno je oko 400 grama mljevenog mesa, jedna sitno sjeckana glavica crvenog luka, so, biber i malo ulja. Meso se pomiješa s lukom i začinima dok smjesa ne postane ujednačena.

Odmoreno tijesto zatim se razvija oklagijom u tanku koru. Kora se reže na male kvadrate, približno pet sa pet centimetara. Na sredinu svakog kvadrata stavlja se mala količina pripremljenog nadjeva. Tijesto se zatim preklopi i prstima dobro zatvori, najčešće u obliku malih trouglova ili jastučića.

Klepe se kuhaju u posoljenoj kipućoj vodi. Kada isplivaju na površinu, potrebno ih je kuhati još nekoliko minuta kako bi tijesto bilo potpuno mekano, a nadjev dobro termički obrađen. Nakon toga se pažljivo vade iz vode i slažu u posudu za serviranje.

Priprema – preljev:

Poseban ukus klepama daje preljev koji se priprema vrlo jednostavno. U manjoj tavi lagano se proprži sitno sjeckani bijeli luk na malo ulja ili maslaca, a zatim se doda jogurt ili pavlaka. Ovim preljevom se preliju tople klepe neposredno prije serviranja.

Na iftarskoj trpezi klepe se često služe uz čašu hladnog jogurta i svježu salatu. Njihova jednostavnost i bogat ukus razlog su zbog kojeg su generacijama ostale jedno od omiljenih jela u mnogim bosanskim domovima. Tokom ramazana posebno imaju simboliku zajedništva, jer se njihova priprema često pretvara u porodični ritual u kojem učestvuju svi članovi domaćinstva.