Evo kako napraviti baklavu za Kurban bajram koja ostaje sočna danima

Baklava je jedan od kolača bez kojeg mnogi ne mogu zamisliti bajramsku sofru. Njeni slojevi tankih jufki, oraha i agde već decenijama su dio porodičnih okupljanja, mirisa iz kuhinje i trenutaka kada se gosti dočekuju uz kahvu i nešto slatko.

Iako postoje brojne verzije ovog kolača, od pistacija do badema, u mnogim domovima i dalje se priprema tradicionalna baklava s orasima. Upravo takva najčešće se nalazi na bajramskim stolovima širom Bosne i Hercegovine.

Sastojci:

Za pripremu klasične baklave potrebno je oko 500 grama tankih jufki za baklavu, 700 grama mljevenih oraha, 250 grama putera ili maslaca, te malo ulja za premazivanje. Za agdu će vam trebati oko kilogram šećera, litar vode i nekoliko kriški limuna.

Priprema:

Prije slaganja baklave, potrebno je otopiti puter i pomiješati ga s malo ulja kako bi jufke ostale sočne i lijepo se zapekle. Tepsija se premaže masnoćom, a zatim se redaju dvije do tri jufke koje se lagano premazuju. Nakon toga dolazi sloj oraha, pa se postupak ponavlja dok se ne potroši materijal.

Posebno je važno da posljednjih nekoliko slojeva budu samo jufke kako bi baklava nakon pečenja dobila prepoznatljivu zlatnu koricu. Prije pečenja baklava se reže na kocke ili rombove, a mnogi u sredinu svakog komada stave polovinu oraha kao ukras.

Peče se u prethodno zagrijanoj rerni na oko 180 stepeni, najčešće između 45 minuta i sat vremena, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Za to vrijeme priprema se agda. Šećer i voda kuhaju se zajedno, a pred kraj se dodaju kriške limuna koje daju laganu svježinu i sprečavaju kristalisanje šećera. Agda ne treba biti pregusta, jer baklava tada može postati tvrda.

Jedno od najčešćih pitanja prilikom pripreme baklave jeste da li se vruća baklava zalijeva hladnom ili toplom agdom. Mnogi domaći recepti savjetuju da baklava bude vruća, a agda mlaka, kako bi kolač ravnomjerno upio sirup i ostao sočan.

Nakon zalijevanja, baklavu je najbolje ostaviti nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo povezali.

Uz baklavu se za Bajram najčešće služi domaća kahva, a u mnogim porodicama upravo je prvi bajramski zalogaj simbol zajedništva, tradicije i vremena provedenog s najbližima.