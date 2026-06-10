Konaković učestvuje na sastanku ministara jugoistočne Evrope u Sofiji

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Sofiji na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Ovogodišnji sastanak održava se povodom 30 godina postojanja SEECP-a, a domaćin je Republika Bugarska. Ministri će razgovarati o jačanju regionalne saradnje, sigurnosti, stabilnosti i evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope.

Skup se održava pod motom „Zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region – 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije“, čime će biti obilježena godišnjica jedne od važnih regionalnih inicijativa.

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi predstavlja platformu za unapređenje političkog dijaloga, dobrosusjedskih odnosa i ekonomskih veza među državama regiona.

Pored Bosne i Hercegovine, članice SEECP-a su Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopćeno je da će sastanak biti prilika za razmatranje dosadašnjih rezultata regionalne saradnje, ali i za definiranje budućih prioriteta za stabilniji i sigurniji region.