Admir Čavalić i Suad Hadžić novi članovi Naroda i Pravde

Admir Čavalić i Suad Hadžić novi su članovi Naroda i Pravde, objavljeno je na stranici ove političke stranke, uz najavu predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića da bi stranci uskoro mogla pristupiti i nova imena.

Čavalić, federalni zastupnik i ekonomski analitičar iz Tuzle, u proteklim godinama bio je prepoznatljiv po čestim javnim istupima o ekonomskim temama, poreznoj politici, tržištu rada i reformama u Federaciji BiH.

Prije pristupanja Narodu i Pravdi, Čavalić je bio član Stranke za BiH, iz koje je ranije istupio.

Na Općim izborima 2022. godine Čavalić je izabran u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH kao kandidat Stranke za BiH. Na zvaničnoj stranici Predstavničkog doma PFBiH naveden je kao zastupnik iz Tuzle, po zanimanju doktor ekonomskih nauka.

Narodu i Pravdi pristupio je i Suad Hadžić, a iz ove stranke su poručili da je riječ o nastavku jačanja njihovog političkog tima.

Pristupanje Čavalića i Hadžića Narodu i Pravdi dolazi u trenutku pojačanih političkih prestrojavanja u Tuzlanskom kantonu, gdje su u proteklom periodu zabilježeni odlasci i prelazak više lokalnih zvaničnika iz jedne stranke u drugu.