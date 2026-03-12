Konaković: Većina bh. državljana evakuisana s Bliskog istoka

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je ostao još manji broj državljana BiH koje treba evakuisati iz zemalja Bliskog istoka.

Kako je naveo, situacija u regiji se mijenja iz dana u dan, ali je većina građana uspješno vraćena u domovinu, i to bez trošenja sredstava od 800.000 KM koje je Vijeće ministara BiH ranije odobrilo za tu namjenu.

Prema njegovim riječima, nakon što je veći broj ljudi već prevezen redovnim letovima, za preostale građane trenutno nema potrebe organizovati čarter letove, koji su iz dana u dan sve skuplji, iako takva odluka formalno postoji.

Konaković je naglasio da su diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u regiji intenzivno uključena u cijeli proces. Osoblje ambasada u Dohi, Kuvajtu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima prati bh. državljane do granice sa Saudijskom Arabijom, pomaže im oko viza i organizacije daljeg putovanja, nakon čega se vraćaju kako bi pomogli novim grupama.

Dodao je da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine u zemlju vraćen i putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, kao i uz saradnju sa susjednim državama Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom.

Prema njegovim riječima, za sada nema potrebe za dodatnim letovima, ali bi sredstva predviđena za tu namjenu mogla biti iskorištena ukoliko bi došlo do ozbiljnije eskalacije situacije na Bliskom istoku.