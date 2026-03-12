Konaković: Većina bh. državljana evakuisana s Bliskog istoka

Adin Jusufović
Konaković sutra u Parizu na sjednici Odbora za monitoring Vijeća Evrope
Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je ostao još manji broj državljana BiH koje treba evakuisati iz zemalja Bliskog istoka.

Kako je naveo, situacija u regiji se mijenja iz dana u dan, ali je većina građana uspješno vraćena u domovinu, i to bez trošenja sredstava od 800.000 KM koje je Vijeće ministara BiH ranije odobrilo za tu namjenu.

Prema njegovim riječima, nakon što je veći broj ljudi već prevezen redovnim letovima, za preostale građane trenutno nema potrebe organizovati čarter letove, koji su iz dana u dan sve skuplji, iako takva odluka formalno postoji.

Konaković je naglasio da su diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u regiji intenzivno uključena u cijeli proces. Osoblje ambasada u Dohi, Kuvajtu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima prati bh. državljane do granice sa Saudijskom Arabijom, pomaže im oko viza i organizacije daljeg putovanja, nakon čega se vraćaju kako bi pomogli novim grupama.

Dodao je da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine u zemlju vraćen i putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, kao i uz saradnju sa susjednim državama Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom.

Prema njegovim riječima, za sada nema potrebe za dodatnim letovima, ali bi sredstva predviđena za tu namjenu mogla biti iskorištena ukoliko bi došlo do ozbiljnije eskalacije situacije na Bliskom istoku.

pročitajte i ovo

Vijesti

Konaković: BiH pokreće charter letove za evakuaciju građana sa Bliskog istoka

Vijesti

Prva grupa bh. državljana iz Dubaija se vraća sutra

Politika

U Dohi potvrđeni prijateljski odnosi Katara i BiH, otvorene teme investicija...

Politika

Elmedin Konaković učestvovao na Doha Forumu 2025

Politika

Košarac o Konakoviću: Dok je nama Dine i sličnih nema razloga...

BiH

Konaković i Ginkel o političkoj situaciji i jačanju odnosa BiH i...

Vijesti

Ajatolah poručio da će američke baze u regionu biti meta napada

Istaknuto

U kamionu uz građevinski materijal pronađena krijumčarena roba vrijedna 170.000 KM

PROMO

BH Pošta ostvarila rekordnu dobit, prihod porastao na 146,6 miliona KM

BiH

Alarmantni podaci u BiH: Više od 3.000 pacijenata na dijalizi, prošle godine samo 16 transplantacija

Tuzla i TK

Uprava policije MUP-a TK bogatija za 128 policajaca i policajki

Učitati više