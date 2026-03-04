Konaković: BiH pokreće charter letove za evakuaciju građana sa Bliskog istoka

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je pokrenuta procedura organizovanja charter letova kako bi se započela evakuacija državljana BiH sa područja Bliskog istoka.

Govoreći o situaciji s letovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Konaković je kazao da nadležne institucije još nemaju potpune informacije o razlozima otkazivanja redovnog leta na relaciji Dubai – Sarajevo.

„Nismo potpuno upoznati o razlozima otkazivanja baš ove linije. Do sada je bilo uvjeravanja da će komercijalni letovi profunkcionisati. Danas smo već krenuli u drugom pravcu“, rekao je Konaković.

Istakao je da su u posljednja dva dana prikupljene ponude za organizovanje charter letova.

„Od jučer smo prikupili veliki broj ponuda za charter letove. Komunicirao sam sa Borjanom Krišto i sa Stašom Košarcem. Dobili smo neke povoljne ponude od Fly Dubaija za direktne letove iz Dubaija. Očekujem da ćemo sutra na sjednici Vijeća ministara odobriti sredstva iz rezervi da isfinansiramo nekoliko charter letova koji bi nam bili sigurniji“, naveo je.

Prema njegovim riječima, evakuacija građana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata mogla bi početi već u narednim danima.

„Dobili smo ponude i za Oman, tamo je kompleksnija situacija i skuplje cijene. Ne možemo u ovom momentu o tome previše razmišljati. Svaka marka će biti prezentovana javnosti“, dodao je Konaković.

Ministar je kazao da je u stalnom kontaktu sa ministrima vanjskih poslova iz regiona, te da postoji spremnost za međusobnu pomoć prilikom evakuacije građana.

„Ponudili su nam pomoć i Hrvatska i Srbija, a i mi njima, da dio građana Srbije i Hrvatske, a oni Bosne stave na letove. Jedna takva grupa je već stigla iz Egipta u Beograd. Zajedničkim snagama vjerujem da smo na putu da riješimo ovaj problem“, rekao je.

Govoreći o broju državljana BiH u tom dijelu svijeta, Konaković je naveo da se u prvim evidencijama spominjalo oko 1.000 ljudi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

„U prvi mah 1.000 ljudi nam je bilo u grupi u Emiratima. Neki od njih su već prešli kopnenim putem u Saudijsku Arabiju. Desilo se i to da je nekoliko ljudi apliciralo na više različitih mjesta. Očekujemo i komercijalni let u subotu, ali i ove chartere“, kazao je.

Dodao je da su informacije o sigurnosnoj situaciji različite, te da dio građana javlja da je stanje stabilno, dok drugi izražavaju zabrinutost.

„Različita su poimanja i naših ljudi. Neki nam pišu da im je stanje normalno, neki da im je nepodnošljivo. Treba biti oprezan i pridržavati se svih uputa. Važno je podsjetiti da imamo dobru komunikaciju. Neke velike evropske zemlje još ne razmišljaju o evakuacijama, one će čekati komercijalne linije“, zaključio je Konaković.