Odnos Amerika – Evropa: Povjerenje na najnižem nivou

Povjerenje Evropljana u američku sigurnosnu garanciju palo je na najniži nivo do sada, a većina građana evropskih zemalja više ne vjeruje da bi Sjedinjene Američke Države pružile pomoć u slučaju vojnog napada, pokazuje novo istraživanje javnog mnijenja.

Istraživanje Evropskog vijeća za vanjske odnose pokazuje rastuće nepovjerenje prema SAD-u, i to uoči samita G7 i NATO-a koji bi trebali biti održani u Francuskoj i Turskoj.

Na promjenu raspoloženja u Evropi uticale su američke politike na Bliskom istoku, ranije prijetnje Grenlandu, najave mogućeg povlačenja američkih trupa iz evropskih baza, ali i sve izraženija sumnja u budućnost NATO-a. Zbog toga se Evropa sve više okreće vlastitim sigurnosnim rješenjima.

Anketa je provedena u maju u 15 država, među kojima su Austrija, Bugarska, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Holandija, Poljska, Portugal, Španija, Švedska, Švicarska i Velika Britanija.

Prema rezultatima istraživanja, samo 11 posto ispitanika u prosjeku smatra SAD saveznikom, što je pad u odnosu na 16 posto prije šest mjeseci i 22 posto u novembru 2024. godine.

Većina ispitanih građana SAD sada vidi kao neophodnog partnera, dok 13 posto Evropljana tu zemlju doživljava kao ekonomskog ili političkog rivala.

Kada je riječ o mogućem napadu, Evropljani više povjerenja imaju u susjedne evropske države nego u Washington. U gotovo svim anketiranim zemljama, osim Bugarske, većina građana vjeruje da bi im u krizi pomogle barem neke evropske zemlje.

Istraživanje pokazuje i da većina ispitanika smatra kako Evropa treba smanjiti zavisnost od američke vojne opreme i okrenuti se domaćoj, evropskoj proizvodnji.

Podršku zajedničkom zaduživanju Evropske unije radi finansiranja većih vojnih izdvajanja dalo je 47 posto Evropljana.