SAD od sutra ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana, raste napetost oko Hormuškog moreuza

Američka vojska saopćila je da će, po nalogu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, od sutra u večernjim satima po lokalnom vremenu ponovo uspostaviti pomorsku blokadu Irana.

Iz Američke centralne komande (CENTCOM) naveli su da će njihove snage od 14. jula u 16 sati po istočnom američkom vremenu nastaviti kontrolu pomorskog saobraćaja prema iranskim lukama i iz njih. To odgovara 23 sata po izraelskom, odnosno 23:30 po iranskom vremenu.

Kako je saopćeno, blokada će se odnositi na sva plovila koja ulaze u iranske luke i obalna područja ili ih napuštaju. Istovremeno, američka vojska tvrdi da će brodovima koji ne krše uvedene mjere i dalje biti omogućen prolazak kroz Hormuški moreuz i ostale međunarodne plovne puteve.

Pomorski promet kroz strateški važan Hormuški moreuz već je ozbiljno poremećen od početka sukoba, a Iran je, prema navodima izvora, dodatno povećao pritisak napadima na trgovačke brodove i zastrašivanjem brodarskih kompanija.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o mogućim novim ograničenjima koja bi mogla utjecati na međunarodni pomorski saobraćaj.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države već su provodile pomorsku blokadu Irana od 13. aprila do 18. juna, tokom ranije faze sukoba.

Tokom proteklog vikenda i u ponedjeljak Iran i SAD razmijenili su raketne i napade bespilotnim letjelicama širom Zaljeva, dok su nove napetosti oko Hormuškog moreuza dodatno uzdrmale tržište i doprinijele rastu cijena nafte.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetskog izvoza nafte i ukapljenog prirodnog gasa, ostaje jedno od najvažnijih strateških područja u aktuelnom sukobu.