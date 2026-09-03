Tijelo ratnog zločinca Mladića stiglo u Srbiju

Tijelo osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića dopremljeno je danas iz Haga u Beograd avionom Vlade Srbije, javili su srbijanski mediji. Avion je na Aerodrom „Nikola Tesla“ sletio oko 17.50 sati.

Tijelo je u Hagu preuzeo njegov sin Darko Mladić, zajedno s kćerkom Anastasijom i dvojicom podoficira koji su bili njegovi lični pratioci. U delegaciji je bio i ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

Tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića dočekano je u Beogradu uz vojne počasti, prisustvo državnih zvaničnika i podršku dijela građana koji su se okupili duž trase kojom je prolazila kolona. Avion Vlade Srbije s njegovim tijelom sletio je na Aerodrom „Nikola Tesla“, gdje je kovčeg preuzet uz vojne počasti, a u delegaciji je bio i ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

Na nadvožnjacima duž beogradskog autoputa građani su razvili transparente s porukama „Večna slava generale“, „Dobrodošao generale“, „Junaci nikad ne umiru“, „Generale, hvala“ i „Ratko Mladić, srpski heroj“. Dio okupljenih salutirao je prilikom prolaska kolone.

Tako je tijelo čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini u Srbiji dočekano uz javne izraze podrške, vojne počasti i prisustvo predstavnika vlasti.

Ratko Mladić, nekadašnji glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. augusta u Hagu, u 84. godini života.

Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Presudom je utvrđena njegova odgovornost za progon, ubistva, istrebljenje i teroriziranje civilnog stanovništva, kao i za zločine tokom opsade Sarajeva, etničko čišćenje na području brojnih općina u BiH te uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Žalbeno vijeće potvrdilo je presudu 2021. godine.

Komemoracija povodom njegove smrti najavljena je za subotu, 5. septembra u Beogradu, dok bi sahrana trebala biti održana u ponedjeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju.